Zrodila sa nečakaná dráma. Problém im robilo malé ihrisko a jeden výnimočný hráč

RUSOVCE. V Slovnaft Cupe sa stretávajú tímy z rôznych líg. Aj preto je mimoriadne zaujímavý.
Favoritom zápasu je vždy klub z vyššej súťaže. Neraz sa však stane, že na ihrisku to tak nevyzerá.
Rechtorík: Musím pochváliť súpera
Jedným z týchto prípadov bol duel v štvrtoligových Rusovciach, kde pricestoval popredný tím tretej ligy Spartak Myjava.
„Špecifické ihrisko menších rozmerov nám veľmi nevyhovovalo.
Musím však pochváliť aj súpera, ktorý išiel na dno svojich síl. Výborne bránil a vyrážal do nebezpečných brejkov.
Cítil som, že to bol akýsi vrchol ich sezóny,“ pre Sportnet opisoval tréner Spartaka Myjava Adam Rechtorík.
Rusovce pôsobia v štvrtej lige BFZ, v ktorej sú na šiestom mieste. Slávnejšiemu protivníkovi, ktorý v minulosti pôsobil v najvyššej súťaži, hrdo odolávali.
„Domáci mali šikovného útočníka s číslom sedem - Daniel Čaputa, ktorý nám robil veľké problémy. Je to zaujímavý hráč,“ dodal.
„Pripravili sme sa na nich výborne. Vedeli sme, čo budú hrať, ako budú hrať a na akú taktiku prejdú, keď sa im nebude dariť.
Vedeli sme, že im nebudú vyhovovať rozmery ihriska, mali sme ich podrobne zmapovaných,“ povedal Peter Čapla mladší z MFK Rusovce.
Domáci si uvedomovali kvalitu súpera, preto hru zbytočne neotvárali.
„Boli sme pripravení aj takticky. Dobre sme bránili a keďže máme dynamických, rýchlych hráčov, čakali sme na svoju šancu z protiútokov,“ dodal.
Osobné súboje a silový futbal
Myjava zostala zaskočená a bezgólový stav jej nevyhovoval. Aj preto tréner hostí spravil v 65. minúte až štvorité striedanie.
„Šancu v pohári dostali chlapci, ktorí sú v lige menej vyťažovaní. Aj oni si to však predstavovali inak.
Na ich obranu, na tomto ihrisku sa ťažko dal hrať futbal, bolo to skôr o osobných súbojoch a silovom futbale,“ opisoval Rechtorík.
Obe mužstvá si vypracovali viacero gólových šancí, no gól nakoniec nepadol. A tak o víťazovi a postupujúcom do ďalšieho kola musela rozhodnúť lotéria pokutových kopov.
„Priznávam, že takto ďaleko sme až nechceli zájsť, chceli sme rozhodnúť v riadnom hracom čase. Aj preto sme penalty netrénovali,“ dodal.
V penaltovom rozstrele to bola veľká dráme. Šťastena sa nakoniec priklonila na stranu favorizovaného Spartaka Myjava, ktorý po triumfe 7:6 postupuje do ďalšieho kola.
„Našťastie máme v tíme chalanov, ktorí to vedia kopnúť. V penaltách sme potvrdili svoje skúsenosti, takže ideme ďalej,“ pousmial sa.
Chýbal im kúsok
Rusovce si vypracovali tri, štyri dobré šance, po ktorých sa mohli dostať do vedenia. Nepremenené príležitosti ich stáli postup.
„Chýbalo kúsok šťastia a outsider mohol zvíťaziť. Penalty sú potom už lotéria, ale za predvedený výkon sa rozhodne hanbiť nemusíme.
Hráčov musíme pochváliť za poctivý a taktický výkon. Nabehali kilometre a bojovali jeden za druhého,“ uviedol Čapla.
V treťom kole privíta Myjava účastníka Niké ligy – MFK Skalica.
„Bude to veľký futbalový sviatok, kopaničiarske derby a akási spomienka na ligové časy v Myjave.
Uvidíme, v akom stave bude naše mužstvo, čakajú nás predtým tri ligové zápasy. Rozhodne to však Skalici nedarujeme a budeme ju chcieť zdolať,“ uviedol.
Myjava je v tretej lige Západ na treťom mieste, Skalici patrí v Niké lige ôsma pozícia.
„My chodíme do roboty a oni trénujú každý deň, čo sa musí prejaviť.
Nečakám však, že to bude až taký veľký rozdiel. Uvedomujeme si, proti komu stojíme, ale budeme chcieť vyhrať,“ dodal.
Vytrápili Košice
Myjava vypadla v minulom ročníku v osemfinále, v ktorom podľahla FC Košice 1:3. Takto ďaleko alebo ešte ďalej chce ísť aj v tejto sezóne.
„Stojí pred nami silný súper, ale aj my máme svoju kvalitu, čo sme potvrdili s Košicami, s ktorými sme do polčasu vyhrávali 1:0.
Určite sa súpera nebojíme, pod tlakom musí byť on, čo sa pokúsime využiť,“ uzavrel tréner Spartaka Myjava Adam Rechtorík s prianím, že na zápas príde solídna divácka návšteva.