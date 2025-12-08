Prvý raz zimujú na čele, pôjdu aj na sústredenie. Súťaž je nevyspytateľná, vraví kouč

Máloktorá súťaž je na Slovensku taká vyrovnaná, ako Majstrovstvá regiónu – IV. liga Bratislava. Prvých šesť tímov delia iba štyri body.
Jesenným lídrom je MFK Rusovce, ktorý získal 32 bodov. Druhé Bernolákovo získalo rovnaký počet bodov, ale vo vzájomnom zápase zvíťazili Rusovce 3:0.
Po tesnej prehre si uvedomili silu
„Dlho som sa netešil z futbalu tak, ako teraz. Sme jesenní majstri, čo ešte v Rusovciach nikdy nebolo,“ vravel pre Sportnet tréner Peter Čapla.
Jeho mužstvo z 15 zápasov vyhralo desať, dvakrát remizovalo a trikrát prehralo.
Dve z tých troch prehier prišli v priebehu prvých troch kôl. V úvodnom zápase sezóny prehrali Rusovce v Tomášove vysoko 0:4, v treťom kole zase prehrali v Ivanke pri Dunaji 0:1.
„V Tomášove to bol nešťastný zápas. Dostali sme dva lacné góly, ktoré chalanov psychicky uzemnili. Ale ak by sme hrali dodnes, asi by sme v tom zápase nedali gól. Bol to asi taký „zápas blbec“. Pri prehre s Ivankou sme dostali gól z penalty. Aj keď sme išli trikrát sám na brankára, gól sme nedali. Tréner Ivanky sám potvrdil, že to bol vyrovnaný zápas a že si nezaslúžili vyhrať,“ skonštatoval tréner Rusoviec.
Následne sa mužstvo dostalo na víťaznú vlnu. V ďalších desiatich zápasoch deväťkrát triumfovalo a iba raz remizovalo.
„Po zápase s Ivankou sme si uvedomili svoju silu. Stačí nám premieňať šance, ktoré si vytvárame, a mašina sa roztočí,“ doplnil.
V posledných dvoch jesenných kolách však získal jeho tím iba jeden bod. Doma s Novou Dedinkou remizoval 1:1 a v Dunajskej Lužnej prehral 1:3.
„Ku koncu jesennej časti, v posledných šiestich či siedmich kolách, sme hrali len s 12 hráčmi, keďže sme mali veľkú maródku,“ vysvetľoval Čapla.
Chcú vyhrať súťaž
Rusovce majú najlepšiu ofenzívu v IV. lige Bratislava. Dali 34 gólov, v ich radoch hrá aj najlepší strelec súťaže, Daniel Čaputa, ktorý má na konte 11 presných zásahov.
„Keby z každej šance dal gól, tak už by dal päťdesiat. Na dva góly potrebuje osem či deväť vyložených šancí. Ale keď sa to raz prelomí, tak mu to začne padať,“ poznamenal tréner.
V minulej sezóne dal Čaputa 22 gólov a bol tiež najlepší strelcom IV. ligy BFZ (spolu s Alexom Christianom Earlom). V posledných dvoch kolách nastrieľal deväť gólov – najprv dal v Jakubove hetrik a prispel tak k výhre Rusovicam 5:1 a následne pri domácom triumfe 7:0 nad Pezinkom skóroval šesťkrát.
Rusovce uzavreli minulý ročník na 7. mieste tabuľky.
„Tím sa odvtedy trochu obmenil. Hoci sme mali dobrú jeseň aj vlani, jar sme si pokazili. Teraz perfektne funguje celá šatňa. Doplnili sme tím 19-ročnými mladými hráčmi z Karlovky a Interu, ktorých zapájame do mužského futbalu. Máme vynikajúce podmienky v rámci možností klubu,“ zdôraznil tréner Čapla.
Situácia v IV. lige Bratislava je veľmi vyrovnaná. Dunajská Lužná sa netají postupovými ambíciami, aktuálne je na štvrtom mieste a na lídra stráca tri body.
V Rusovciach sa zatiaľ o prípadnom postupe nehovorí.
„Jednoznačne hovoríme o tom, že chceme vyhrať súťaž. Čo bude potom, uvidíme. Ideme si za víťazstvom, pretože na to máme mančaft, partiu chalanov aj podmienky. Potrebujeme už len pohodu v zakončení a trochu futbalového šťastia,“ podčiarkol kouč.
Hráč s exotickým menom
Nechcel vyzdvihnúť jedného lídra tímu. „Všetci, ktorí sa zapojili do jesennej časti, sú lídri. Máme však v kádri hráči, ktorého považujem za najlepšieho v celej súťaži. Je ním Pablo Valls Polonyi,“ uviedol Čapla.
24-ročný futbalista má matku Slovenku a otca Španiela. „Podľa mňa má potenciál na tretiu, možno aj na druhú ligu – futbalovo, myslením, technickou dokonalosťou aj prístupom. Je temperamentný a baví sa futbalom,“ poznamenal tréner.
Zároveň však opäť zdôraznil, že úspechy tímu sú založené na súdržnosti. „Sme nastavení na princípe všetci za jedného. Celá kabína funguje, vzťahy sú výborné, v klube panuje rodinná atmosféra,“ dodal.
Mužstvo v januári plánuje aj sústredenie, prvýkrát počas pôsobenia klubu. Zimnú prípravu začínajú 7. januára a už 13. januára odchádzajú do Dolného Kubína na päť dní. „Idem trošku chlapcov zabiť,“ smial sa tréner.
Pred jarným štartom ich čaká sedem prípravných zápasov. Prvé súťažné kolo majú odohrať 15. marca doma s Tomášovom.
„Čo čakám od jarnej časti? Že budú bomby! Je to veľmi vyrovnané, každý môže vyhrať s každým. Je to nepredvídateľná súťaž,“ skonštatoval Peter Čapla.