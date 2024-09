Súťaž bude ešte vyrovnanejšia ako minule, myslí si tréner lídra tretej ligy Východ

Zamotať vedeniu hlavy

Hoci o postupe sa pred štartom ročníka nehovorilo, Košičania by radi hrali o špicu počas celej sezóny.

„Bol by som rád, keby sme vedeniu zamotali hlavy, ak by tam bola šanca pobiť sa o prvé miesto. Určite by to bol dobrý chrobák pre nich do hlavy, ako by to vyzeralo vo vyššej súťaži,“ vysvetľoval Timkovič.

Uvedomuje si však, že sezóna je ešte dlhá a dôležité bude aj to, aby sa jeho zverencom vyhýbali zranenia.