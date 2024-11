Hlas mu dali všetci. Vyššia liga? Ponukám som otvorený, prezradil najlepší kanonier

Štrnásť trénerov, štrnásť hlasov. Čakali ste, že v ankete Jedenástka jesene 2024 vám odovzdá hlas každý tréner IV. ligy BFZ?

Určite som to nečakal. Je to pre mňa veľká pocta. I keď mám dobrú sezónu, padajú mi góly, ale určite by som nepovedal, že mi dajú hlas všetci. Je to pre mňa veľká motivácia do budúcna.