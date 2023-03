Klubu je verný už desať rokov. V zápase proti rodnému mestu dal parádny gól

TOMÁŠOV, BRATISLAVA. Nie je miestny, ale klubu je verný už desať rokov. Pezinčan Martin Baďura odohral za ŠK Tomášov už viac ako dvesto zápasov.

Hoci je obranca a góly dáva sporadicky, v prvom jarnom kole práve v stretnutí proti rodnému mestu sa blysol parádnym presným zásahom.

Všetko klaplo

V 16. kole IV. ligy BFZ zdolal Tomášov PŠC Pezinok 3:1. Prvý gól zápasu zaznamenal Martin Baďura, ktorý nádherne trafil z 30-35 metrov, keď sa lopta k nemu odrazila po skrumáži v šestnástke.

„Skúšam to niekedy aj na tréningu, len sa to nie vždy podarí na bránu a lieta to hocikde,“ vravel s úsmevom 30-ročný krajný obranca Tomášova. „Teraz všetko klaplo a padlo to do brány,“ dodal.