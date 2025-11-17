Bol blízko k štartu v najvyššej lige, teraz žiari v nižšej. Skúsený obranca chce byť prínosom aj v kabíne

LIPANY. ŠK Odeva Lipany je po jesennej časti TIPOS III. ligy východ na dobrom piatom mieste.
Jednou z opôr defenzívy je Mário Jacko, skúsený obranca a defenzívny záložník, ktorý s futbalom začínal práve v Lipanoch.
Neskôr zamieril cez Spišskú Novú Ves do prvoligového dorastu Partizána Bardejov, kde ho tréner Kica povolal do druholigového A-mužstva. Mladý talentovaný futbalista si čoskoro vybojoval stabilné miesto v základnej zostave.
V roku 2018 prestúpil do vtedy ambiciózneho Pohronia, ktoré aj s Máriom Jackom v kádri postúpilo do najvyššej súťaže.
V prvej lige si však už nezahral a vrátil sa späť domov do Lipian. Od svojho návratu patrí medzi kľúčových hráčov tímu.
V TOP 11 nie prvýkrát
Mário Jacko sa v tomto roku na základe hlasovania trénerov opäť dostal do Jedenástky roka TIPOS III. ligy východ. Nebolo to po prvý raz.
„Zopárkrát som už v top jedenástke bol a každú jednu nomináciu si veľmi vážim. Nechcem vyzdvihovať konkrétnu – každá má pre mňa veľký význam.
To, čo cítim, je veľká vďačnosť za každý hlas, ktorý som dostal, a za podporu od spoluhráčov a trénerov, bez nich by som sa tam nedostal,“ hodnotí svoju anketovú pozíciu opora zadných radov ŠK.
Príčiny rozhodnutí piatich trénerov, ktorí mu dali hlas, vidí takto: „Snažím sa užívať si každú minútu na ihrisku, futbal ma stále baví a napĺňa.
A ako som už spomínal, hlavnou príčinou je skvelá partia u nás v Lipanoch. To mne ako hráčovi dodáva pocit sebavedomia a hrdosti odovzdať na ihrisku maximum.“
Lipany zimujú v hornej polovici tabuľky. To však neznamená, že niet čo zlepšovať: „S pokorou musím povedať, že stále je veľká škála vecí, na ktorých je nutné pracovať, aby som sa ako hráč udržiaval v 'prevádzkovej teplote'.
Na výkonoch je vždy čo zlepšovať – či už v individuálnej, alebo kolektívnej rovine. Naše výkony by som v globále hodnotil pozitívne.
Aj keď bolo pár zápasov, ktoré preverili nielen fyzické, ale aj psychické nastavenie mužstva, práve tie ťažšie duely nám ukázali medzery, na ktoré sme v ďalších zápasoch dokázali reagovať.“
Chce byť prínosom
Ambície futbalistov z centra Hornotoryského regiónu nikdy neboli skromné. Aj v tomto ročníku sú odhodlaní zabojovať o čo najvyššie priečky:
„Osobne by som chcel byť prínosom nielen na ihrisku, ale aj v kabíne. Chcem odovzdávať maximum a pomôcť klubu nielen k lepším výkonom, ale aj k čo najlepšiemu umiestneniu.
Ako tím chceme, aby naše výkony mali najmä stúpajúcu tendenciu. Od toho sa bude odvíjať aj naše postavenie v tabuľke.“
Mário Jacko v závere roka zaznamenal úspechy nielen na ihrisku, ale stihol sa aj oženiť. Tento dôležitý životný krok komentuje:
„V tomto mám obrovské šťastie, že tieto veci chápe a podporuje ma. Manželka je tiež zo športovej rodiny, takže sama vie, čo všetko to obnáša. Každopádne jej patrí veľké ďakujem.“