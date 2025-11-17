    Bol blízko k štartu v najvyššej lige, teraz žiari v nižšej. Skúsený obranca chce byť prínosom aj v kabíne

    Mário Jacko.
    Mário Jacko. (Autor: archív MJ)
    Peter Cingel|17. nov 2025 o 12:30
    Mário Jacko sa dostal do najlepšej jedenástky roka III. ligy Východ.

    LIPANY. ŠK Odeva Lipany je po jesennej časti TIPOS III. ligy východ na dobrom piatom mieste.

    Jednou z opôr defenzívy je Mário Jacko, skúsený obranca a defenzívny záložník, ktorý s futbalom začínal práve v Lipanoch.

    Neskôr zamieril cez Spišskú Novú Ves do prvoligového dorastu Partizána Bardejov, kde ho tréner Kica povolal do druholigového A-mužstva. Mladý talentovaný futbalista si čoskoro vybojoval stabilné miesto v základnej zostave.

    V roku 2018 prestúpil do vtedy ambiciózneho Pohronia, ktoré aj s Máriom Jackom v kádri postúpilo do najvyššej súťaže.

    V prvej lige si však už nezahral a vrátil sa späť domov do Lipian. Od svojho návratu patrí medzi kľúčových hráčov tímu.

    V TOP 11 nie prvýkrát

    Mário Jacko sa v tomto roku na základe hlasovania trénerov opäť dostal do Jedenástky roka TIPOS III. ligy východ. Nebolo to po prvý raz.

    „Zopárkrát som už v top jedenástke bol a každú jednu nomináciu si veľmi vážim. Nechcem vyzdvihovať konkrétnu – každá má pre mňa veľký význam.

    To, čo cítim, je veľká vďačnosť za každý hlas, ktorý som dostal, a za podporu od spoluhráčov a trénerov, bez nich by som sa tam nedostal,“ hodnotí svoju anketovú pozíciu opora zadných radov ŠK.

    Príčiny rozhodnutí piatich trénerov, ktorí mu dali hlas, vidí takto: „Snažím sa užívať si každú minútu na ihrisku, futbal ma stále baví a napĺňa.

    A ako som už spomínal, hlavnou príčinou je skvelá partia u nás v Lipanoch. To mne ako hráčovi dodáva pocit sebavedomia a hrdosti odovzdať na ihrisku maximum.“

    Lipany zimujú v hornej polovici tabuľky. To však neznamená, že niet čo zlepšovať: „S pokorou musím povedať, že stále je veľká škála vecí, na ktorých je nutné pracovať, aby som sa ako hráč udržiaval v 'prevádzkovej teplote'.

    Na výkonoch je vždy čo zlepšovať – či už v individuálnej, alebo kolektívnej rovine. Naše výkony by som v globále hodnotil pozitívne.

    Aj keď bolo pár zápasov, ktoré preverili nielen fyzické, ale aj psychické nastavenie mužstva, práve tie ťažšie duely nám ukázali medzery, na ktoré sme v ďalších zápasoch dokázali reagovať.“

    Chce byť prínosom

    Ambície futbalistov z centra Hornotoryského regiónu nikdy neboli skromné. Aj v tomto ročníku sú odhodlaní zabojovať o čo najvyššie priečky:

    „Osobne by som chcel byť prínosom nielen na ihrisku, ale aj v kabíne. Chcem odovzdávať maximum a pomôcť klubu nielen k lepším výkonom, ale aj k čo najlepšiemu umiestneniu.

    Ako tím chceme, aby naše výkony mali najmä stúpajúcu tendenciu. Od toho sa bude odvíjať aj naše postavenie v tabuľke.“

    Mário Jacko v závere roka zaznamenal úspechy nielen na ihrisku, ale stihol sa aj oženiť. Tento dôležitý životný krok komentuje:

    „V tomto mám obrovské šťastie, že tieto veci chápe a podporuje ma. Manželka je tiež zo športovej rodiny, takže sama vie, čo všetko to obnáša. Každopádne jej patrí veľké ďakujem.“

    Tabuľka III. ligy Východ

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
    13
    11
    2
    0
    38:10
    35
    V
    V
    V
    V
    V
    2
    Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
    13
    11
    2
    0
    35:9
    35
    V
    V
    R
    V
    V
    3
    MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
    13
    8
    2
    3
    32:21
    26
    V
    V
    R
    V
    V
    4
    OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
    13
    7
    0
    6
    24:21
    21
    P
    V
    V
    V
    P
    5
    ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
    13
    6
    2
    5
    22:23
    20
    V
    P
    R
    P
    V
    6
    MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
    13
    5
    4
    4
    29:23
    19
    V
    P
    R
    P
    R
    7
    MFK SninaMFK SninaMFK Snina
    13
    5
    3
    5
    16:18
    18
    V
    V
    V
    V
    R
    8
    FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
    13
    5
    3
    5
    25:20
    18
    P
    R
    P
    P
    P
    9
    1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
    13
    4
    3
    6
    22:23
    15
    P
    P
    V
    P
    R
    10
    MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
    13
    3
    5
    5
    12:16
    14
    P
    R
    V
    R
    P
    11
    FK PopradFK PopradFK Poprad
    13
    4
    1
    8
    14:21
    13
    V
    V
    P
    P
    P
    12
    MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
    13
    3
    3
    7
    17:23
    12
    P
    P
    P
    V
    V
    13
    FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
    13
    2
    2
    9
    12:43
    8
    P
    P
    P
    R
    R
    14
    MŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské Podhradie
    13
    0
    2
    11
    11:38
    2
    P
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

