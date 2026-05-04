Náš najhorší výkon, vravel po remíze tréner silného treťoligového béčka. Postup neriešia

Reorganizácia tretích líg znamenala, že sa do nej zaradili aj B-mužstvá tímov z najvyššej súťaže a klubov so štatútom akadémie.
Bolo otázne, ako si budú počínať v tretej najvyššej súťaži, no účinkovanie rezervy Dukly Banská Bystrica bolo dôkazom toho, že B-tímy môžu byť v tretej lige viac než konkurencieschopné..
Keďže áčko už v predstihu vybojovalo postup do najvyššej súťaže, teoreticky by nič nestálo v ceste ani rezerve, ak by chcela postúpiť do druhej ligy.
V súčasnosti patrí bystrickému béčku tretie miesto v tabuľky III. ligy Stred. Na vedúcu dvojicu Námestovo a Bytča stráca štyri body.
Rezerva Banskej Bystrice z ostatných siedmich zápasov až päťkrát remizovala. Naposledy na pôde Rimavskej Soboty, kde sa zrodil výsledok 1:1.
Vynútené striedania
Pred zápasom ocenili funkcionári oblastného futbalového zväzu dvoch jubilantov, sedemdesiatnikov Aladára Pápištu a Milana Špačeka.
Pápišta patril k najlepším hráčom v histórii rimavskosobotského klubu, čitatelia Gemerských zvestí ho zvolili za hráča storočia. Vlani dostal aj Cenu primátora mesta.
Špaček je v súčasnosti mládežníckym trénerom v klube, vedie kategóriu U19.
Domáci išli do vedenia už po štyroch minútach, keď vo vyloženej šanci Ruam Kevin Almeida nevedel loptu ideálne spracovať, no Csaba Juhász sa objavil na správnom mieste a vďaka svojmu dôrazu skóroval.
Pre kapitána Rimavskej Soboty to bol deviaty gól v aktuálnej sezóne.
Domáci mali aj ďalšie príležitosti, no Juhász ani Ján Ferleťák v nich neuspeli.
Na jeseň bystrická rezerva rozobrala Soboťanov 5:1, tentoraz bol obraz hry iný, najmä v prvej polhodine. Potom výkon domácich ovplyvnili vynútené striedania: Ferleťák zase cítil achilovku a Matheus Saturnino Matos mal problémy s kolenom, keď naňho nešťastne spadol protihráč po súboji.
Bystričania v druhom polčase už mali viac z hry a vyrovnali utešenou strelou Marina Čalušiča.
VIDEO: Gól Čalušiča
Málo šancí aj emócií
„Bol to asi náš najhorší výkon za túto sezónu,“ začal sebakriticky Štefan Rusnák, tréner banskobystrickej rezervy.
„Nebola tam emócia. Druhý polčas bol trochu lepší, ale stále tam bolo málo gólových situácií, centrov a dôrazu. Remíza je asi spravodlivá,“ poznamenal.
„Skoro každý zápas hráme v inej zostave. Teraz sme tam mali hráčov, ktorí sa vrátili po zranení, aj z dorastu. Kým to začalo fungovať, to trochu trvalo. Ale musíme hrať bežecky lepšie ako domáci, veď máme mladých hráčov, ktorí trénujú viac. Preto mi chýbalo viac bežeckej kvality aj zakončenia,“ zhodnotil výkon svojho mužstva Štefan Rusnák.
Už po štvrťhodine hry musel striedať skúseného Lukáša Migaľu, pre ktorého to bol špecifický zápas, keďže značnú časť kariéry strávil práve v Rimavskej Sobote.
„Cítil sval, takže išiel dole, aby si to ešte viac nezničil,“ vysvetľoval tréner.
Pre zranenia a choroby pribúdajú vrásky aj športovému riaditeľovi Rimavskosoboťanov Jozefovi Pisárovi.
Pri tvorbe zostavy aj na striedačke mal obmedzené možnosti, Dávid Kalmár má totiž dlhodobejšie zdravotné problémy, Tomáš Bartošík dostal mononukleózu a Matej Vargic mal problémy s kolenom po zápase v Bánovej.
„Situácia je katastrofálna,“ povzdychol si.
„Kým sme boli všetci na ihrisku, tak sme boli lepší. Mali sme pekné akcie, mohli sme dať ďalšie góly. Remízu však beriem, hostia mali v zostave viacerých hráčov z áčka a my sme ukázali, že vieme hrať futbal aj s takýmto ťažkým súperom,“ skonštatoval Pisár.
Priveľa remíz
Do konca tretej ligy Stred ostávajú ešte štyri kolá. Na čele sa Bytča dotiahla na Námestovo, bystrická rezerva je tretia.
„Postup vôbec neriešime. Pred sezónou sme si povedali, že je to súťaž pre mladých. No škoda, že máme strašne veľa remíz v zápasoch, ktoré sme mohli aj vyhrať, napríklad s Kalinovom, v Lučenci, alebo možno aj v Rimavskej Sobote. Tieto body nám chýbajú,“ skonštatoval Štefan Rusnák.
V závere sezóny ešte chce dať šancu viacerým dorastencom. „Tretia liga je pre nich dobrá. Prvoradé je pre nás, že áčko postúpilo. Potrebujeme to zastabilizovať a možno o rok-dva sa aj béčkom pokúsiť o postup do druhej ligy,“ vravel kouč Banskej Bystrice.