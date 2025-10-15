Vylúčili ho za konflikt s rozhodcom. Ľuboš Reiter končí na lavičke Petržalky

BRATISLAVA. Uplynulý víkend budilo pozornosť bratislavské derby Petržalka - Inter (0:1), ktoré prinieslo skvelú divácku kulisu, no i vášne.
V závere neudržal emócie na uzde tréner Petržalky Ľuboš Reiter, ktorý mal podľa oficiálneho zápisu urážať náhradného rozhodcu, ktorého mal aj fyzicky kontaktovať.
„Hrubá urážka NR s použitím pohoršujúcich slov a vulgarizmov. Následné sotenie NR (nie prudké), a pokračujúce HNS slovami:
Keď zavoláš R na ČK, tak ťa tu normálne uj*bem a následným fyzickým kontaktom s NR - štípnutím rukou do oblasti krku,“ uvádza arbiter v oficiálnom zápise o stretnutí.
Reiter: Arogantný rozhodca
Sportnet po zápase oslovil aj trénera Petržalky, ktorý incident opísal takto:
„Situácia bola vyhrotená, v 90. minúte sme chceli vyrovnať.
Arogantné správanie štvrtého rozhodcu k našej lavičke ma však vytočilo.
Ja som nenadával hlavnému rozhodcovi, ktorý pískal výborne. Vadil mi však neskúsený štvrtý arbiter, ktorý by mal emócie upokojovať a nie ešte podkurovať.“
Tri prehry za sebou
Bývalý reprezentant priznáva, že rozhodcu chytil za krk. Ako sa však uvádza v zápise, neublížil mu.
„Futbal a hlavne derby sú o emóciách. Bežne sa viem ovládať, ale teraz som sa vytočil. Pretože neznášam arogantných ľudí a toto bol skutočne arogantný človek, ktorý si myslel, že je kráľ.
Arbitri podobného druhu zvyčajne dlho nevydržia,“ dodal s tým, že i keď neudržal emócie, určite nikoho neudrel.
Petržalka neprežíva najlepšie obdobie, aktuálne ťahá sériu troch prehier za sebou. Tréner Ľuboš Reiter preto po zápase s Interom požiadal o uvoľnenie z postu hlavného trénera.
"FC Petržalka so zmenou na lavičke," informuje oficiálny portál MONACOBETligy.
Vedenie žiadosť Reitera prijalo a mužstvo povedie nemenej známy Rastislav Urgela, ktorý v minulosti dotiahol FK Pohronie do najvyššej súťaže, aby ho o rok neskôr zachránil.
Urgela bol donedávna asistentom Reitera, teraz prechádza na post hlavného kouča. Jeho asistentom bude Peter Mazan.