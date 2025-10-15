    Vylúčili ho za konflikt s rozhodcom. Ľuboš Reiter končí na lavičke Petržalky

    Ľuboš Reiter.
    Ľuboš Reiter. (Autor: FC Petržalka - facebook)
    Ivan Mriška|15. okt 2025 o 12:02
    Mužstvo povedie Rastislav Urgela.

    BRATISLAVA. Uplynulý víkend budilo pozornosť bratislavské derby Petržalka - Inter (0:1), ktoré prinieslo skvelú divácku kulisu, no i vášne.

    V závere neudržal emócie na uzde tréner Petržalky Ľuboš Reiter, ktorý mal podľa oficiálneho zápisu urážať náhradného rozhodcu, ktorého mal aj fyzicky kontaktovať.

    „Hrubá urážka NR s použitím pohoršujúcich slov a vulgarizmov. Následné sotenie NR (nie prudké), a pokračujúce HNS slovami:

    Keď zavoláš R na ČK, tak ťa tu normálne uj*bem a následným fyzickým kontaktom s NR - štípnutím rukou do oblasti krku,“ uvádza arbiter v oficiálnom zápise o stretnutí.

    Reiter: Arogantný rozhodca

    Sportnet po zápase oslovil aj trénera Petržalky, ktorý incident opísal takto:

    „Situácia bola vyhrotená, v 90. minúte sme chceli vyrovnať.

    Arogantné správanie štvrtého rozhodcu k našej lavičke ma však vytočilo.

    Ja som nenadával hlavnému rozhodcovi, ktorý pískal výborne. Vadil mi však neskúsený štvrtý arbiter, ktorý by mal emócie upokojovať a nie ešte podkurovať.“

    Tri prehry za sebou

    Bývalý reprezentant priznáva, že rozhodcu chytil za krk. Ako sa však uvádza v zápise, neublížil mu.

    „Futbal a hlavne derby sú o emóciách. Bežne sa viem ovládať, ale teraz som sa vytočil. Pretože neznášam arogantných ľudí a toto bol skutočne arogantný človek, ktorý si myslel, že je kráľ.

    Arbitri podobného druhu zvyčajne dlho nevydržia,“ dodal s tým, že i keď neudržal emócie, určite nikoho neudrel.

    Petržalka neprežíva najlepšie obdobie, aktuálne ťahá sériu troch prehier za sebou. Tréner Ľuboš Reiter preto po zápase s Interom požiadal o uvoľnenie z postu hlavného trénera.

    "FC Petržalka so zmenou na lavičke," informuje oficiálny portál MONACOBETligy.

    Vedenie žiadosť Reitera prijalo a mužstvo povedie nemenej známy Rastislav Urgela, ktorý v minulosti dotiahol FK Pohronie do najvyššej súťaže, aby ho o rok neskôr zachránil.

    Urgela bol donedávna asistentom Reitera, teraz prechádza na post hlavného kouča. Jeho asistentom bude Peter Mazan.

    Tabuľka II. ligy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
    12
    9
    3
    0
    28:9
    30
    V
    R
    V
    V
    V
    2
    FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
    12
    6
    4
    2
    29:21
    22
    P
    V
    R
    V
    V
    3
    MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
    12
    6
    3
    3
    22:17
    21
    R
    V
    P
    P
    V
    4
    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
    12
    5
    3
    4
    22:16
    18
    V
    R
    V
    P
    P
    5
    FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
    12
    5
    3
    4
    17:12
    18
    P
    P
    P
    V
    V
    6
    FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
    12
    5
    3
    4
    13:11
    18
    V
    R
    P
    V
    P
    7
    MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
    12
    4
    4
    4
    16:18
    16
    V
    V
    R
    R
    V
    8
    MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
    11
    4
    4
    3
    16:14
    16
    P
    P
    V
    P
    R
    9
    ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
    12
    4
    3
    5
    14:17
    15
    P
    V
    V
    P
    R
    10
    OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
    11
    4
    2
    5
    19:19
    14
    R
    V
    P
    V
    P
    11
    MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
    12
    4
    2
    6
    16:23
    14
    P
    R
    V
    P
    P
    12
    Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
    12
    3
    4
    5
    13:17
    13
    R
    P
    P
    P
    R
    13
    OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
    12
    4
    1
    7
    17:24
    13
    V
    V
    P
    V
    R
    14
    FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
    12
    3
    3
    6
    17:22
    12
    P
    P
    R
    P
    V
    15
    Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
    12
    2
    5
    5
    18:25
    11
    P
    R
    R
    V
    R
    16
    MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
    12
    2
    3
    7
    13:25
    9
    P
    R
    V
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

