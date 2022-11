Zapíše sa do dejín? Niekdajšia bašta neprehrala v ligovej súťaži už tri roky

KOŠICE. Načrieť je už potrebné hlbšie do archívu. Písal sa 27. október 2019, futbalisti piatoligovej Lokomotívy Košice prehrali na ihrisku Ždane 1:3.

Odvtedy žiaden ďalší premožiteľ kedysi slávneho železničiarskeho klubu v ligovom súboji nepribudol. Napriek tomu, že už uplynuli viac než tri roky...

Vzhľadom na to, že sezóna 2019/20 sa kvôli covidu-19 nedohrala, prehru Lokomotívy, ktorá sa rátala do konečného poradia v tabuľke by bolo potrebné hľadať ešte ďalej.

Zájsť by sme museli do ročníka 2018/19, v ktorom košický klub účinkoval ešte v druhej lige. Vskutku raritná vec!