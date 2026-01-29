Lyon potvrdil prvé miesto, Aston Villa s parádnou otočkou. Feyenoord v Európe končí

/Správu aktualizujeme/
Futbalistom Feyenoordu Rotterdam sa nepodarilo prebojovať do play off Európskej ligy UEFA.
V záverečnom 8. kole ligovej fázy prehrali na ihrisku Realu Betis 1:2 a v tabuľke obsadili so ziskom šiestich bodov nepostupové 29. miesto. Slovenský krídelník Leo Sauer sledoval duel z lavičky domácich.
Betis si tým zabezpečil priamy postup do osemfinále, najlepšiu osmičku skompletizovali FC Midtjylland, FC Porto, SC Braga, SC Freiburg a AS Rím.
Pridali sa tak k dvojici Aston Villa a Olympique Lyon, oba tímy mali účasť v osemfinále istú už pred štvrtkovými zápasmi.
Lyon využil početnú výhodu
Lyon na záver zdolal PAOK Solún 4:2, grécky tím hral od 41. minúty s desiatimi hráčmi po vylúčení Giannisa Konstanteliasa.
Slovenský brankár Dominik Greif bol na lavičke náhradníkov, v domácej bráne dostal šancu Remy Descamps.
Aston Villa otočila duel so Salzburgom a zvíťazila 3:2. Feyenoord prehrával v Seville už po prvom polčase 0:2. Domácich poslal v 17. minúte do vedenia Antony, ktorý potom zacentroval na druhý gól Abdemu Ezzalzoulimu.
V 77. minúte už len znížil Casper Tengstedt, ktorý ukážkovým lobom potrestal chybu domáceho brankára Paua Lopeza.
Fenerbahce bez Škriniara len remizovalo
Vo vyraďovacej fáze si zahrá aj ďalších 16 tímov, ktoré budú o účasť v osemfinále bojovať v play off. Pred štvrtkovými zápasmi zostávalo voľných ešte päť miesteniek, ktoré napokon získali OSC Lille, Celtic Glasgow, Ludogorec Razgrad, Dinamo Záhreb a Brann Bergen.
Fenerbahce Istanbul, ktorý už mal istú účasť v play off a len minimálnu šancu na priamy postup do osemfinále, na záver remizoval na pôde rumunského FCSB 1:1.
Turecký klub viedol zásluhou Ismaila Yükseka, o deľbu bodov sa postaral striedajúci Juri Cisotti. Kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar nehral za hostí pre kartový trest.
Viktoria Plzeň bez prehry
Viktoria Plzeň nenašla premožiteľa ani v ôsmom zápase hlavnej fázy, keď triumfovala na ihrisku FC Bazilej 1:0 gólom Jiřího Panoša z 39. minúty.
Český tím postúpil do play off zo 14. priečky. Slovenský brankár Marián Tvrdoň sledoval duel z lavičky hostí.
