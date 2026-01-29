Lyon potvrdil prvé miesto, Aston Villa s parádnou otočkou. Feyenoord v Európe končí

Khalis Merah z Lyonu oslavuje gól proti PAOK Solún.
Khalis Merah z Lyonu oslavuje gól proti PAOK Solún. (Autor: TASR/AP)
29. jan 2026 o 22:58
Viktoria Plzeň zdolala Bazilej.

/Správu aktualizujeme/

Futbalistom Feyenoordu Rotterdam sa nepodarilo prebojovať do play off Európskej ligy UEFA.

V záverečnom 8. kole ligovej fázy prehrali na ihrisku Realu Betis 1:2 a v tabuľke obsadili so ziskom šiestich bodov nepostupové 29. miesto. Slovenský krídelník Leo Sauer sledoval duel z lavičky domácich.

Betis si tým zabezpečil priamy postup do osemfinále, najlepšiu osmičku skompletizovali FC Midtjylland, FC Porto, SC Braga, SC Freiburg a AS Rím.

Pridali sa tak k dvojici Aston Villa a Olympique Lyon, oba tímy mali účasť v osemfinále istú už pred štvrtkovými zápasmi.

Lyon využil početnú výhodu

Lyon na záver zdolal PAOK Solún 4:2, grécky tím hral od 41. minúty s desiatimi hráčmi po vylúčení Giannisa Konstanteliasa.

Slovenský brankár Dominik Greif bol na lavičke náhradníkov, v domácej bráne dostal šancu Remy Descamps.

Giorgos Giakoumakis počas zápasu Európskej ligy Olympique Lyon - PAOK Solún.
Giannis Konstantelias počas zápasu Európskej ligy Olympique Lyon - PAOK Solún.
Giorgos Giakoumakis počas zápasu Európskej ligy Olympique Lyon - PAOK Solún.
Fanúšikovia počas zápasu Európskej ligy Olympique Lyon - PAOK Solún.
Aston Villa otočila duel so Salzburgom a zvíťazila 3:2. Feyenoord prehrával v Seville už po prvom polčase 0:2. Domácich poslal v 17. minúte do vedenia Antony, ktorý potom zacentroval na druhý gól Abdemu Ezzalzoulimu.

V 77. minúte už len znížil Casper Tengstedt, ktorý ukážkovým lobom potrestal chybu domáceho brankára Paua Lopeza.

Fenerbahce bez Škriniara len remizovalo

Vo vyraďovacej fáze si zahrá aj ďalších 16 tímov, ktoré budú o účasť v osemfinále bojovať v play off. Pred štvrtkovými zápasmi zostávalo voľných ešte päť miesteniek, ktoré napokon získali OSC Lille, Celtic Glasgow, Ludogorec Razgrad, Dinamo Záhreb a Brann Bergen.

Fenerbahce Istanbul, ktorý už mal istú účasť v play off a len minimálnu šancu na priamy postup do osemfinále, na záver remizoval na pôde rumunského FCSB 1:1.

Turecký klub viedol zásluhou Ismaila Yükseka, o deľbu bodov sa postaral striedajúci Juri Cisotti. Kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar nehral za hostí pre kartový trest.

Ismail Yuksek počas zápasu Európskej ligy FCSB - Fenerbahce Istanbul.
Ismail Yuksek počas zápasu Európskej ligy FCSB - Fenerbahce Istanbul.
Elias Charalambous počas zápasu Európskej ligy FCSB - Fenerbahce Istanbul.
Domenico Tedesco počas zápasu Európskej ligy FCSB - Fenerbahce Istanbul.
Viktoria Plzeň bez prehry

Viktoria Plzeň nenašla premožiteľa ani v ôsmom zápase hlavnej fázy, keď triumfovala na ihrisku FC Bazilej 1:0 gólom Jiřího Panoša z 39. minúty.

Český tím postúpil do play off zo 14. priečky. Slovenský brankár Marián Tvrdoň sledoval duel z lavičky hostí.

Európska liga - kompletné výsledky 8. kola ligovej fázy

Aston Villa - Salzburg 3:2

Bazilej - Viktoria Plzeň 0:1

Real Betis - Feyenoord Rotterdam 2:1

Celtic - Utrecht 4:2

Crvena Zvezda - Celta Vigo 1:1

FC Porto - Rangers 3:1

FCSB - Fenerbahce 1:1

Go Ahead Eagles - Braga 0:0

Genk - Malmö 2:1

Lille - Freiburg 1:0

Ludogorets - Nice 1:0

Olympique Lyon - PAOK Solún 4:2

Maccabi Tel Aviv - Bologna 0:3

Midtjylland - Dinamo Záhreb 2:0

Nottingham Forest - Ferenecváros Budapešť 4:0

Panathinaikos Atény - AS Rím 1:1

Sturm Graz - Brann 1:0

Stuttgart - Young Boys Bern 3:2

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

