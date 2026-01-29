ONLINE: FC Bazilej - FC Viktoria Plzeň dnes, Európska liga LIVE (8. kolo)

Futbalisti tímov FC Bazilej a FC Viktoria Plzeň dnes hrajú zápas 8. kola ligovej fázy Európskej ligy 2025/2026.
Kde sledovať Európsku ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: FC Bazilej - Viktoria Plzeň (Európska liga LIVE, 8. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska liga 2025/2026
29.01.2026 o 21:00
8. kolo
Bazilej
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Plzeň
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Budeme dnes sledovať zápas Európskej ligy medzi FC Bazilej 1893 a FC Viktoria Plzeň.
FC Bazilej 1893
Domáci futbalisti majú stále reálnu šancu na postup do jarných vyraďovacích bojov. Na svojom konte majú 6 bodov a negatívne skóre 9:12. Aktuálne im patrí 27. pozícia. Dnes však potrebujú bezpodmienečne zvíťaziť a čakať na vývoj iných zápasov. Uvidíme či to domáci zvládnu.
FC Viktoria Plzeň
Zverenci Martina Hyského majú postup do vyraďovacej časti istú. Na prvú osmičku to s najväčšou pravdepodobnosťou nebude. Viktoria má na svojom konte 11 bodov a pozitívne skóre 7:3. Plzni aktuálne patrí 17. pozícia. V dnešnom zápase je favoritom. Musí to však potvrdiť na trávniku.
