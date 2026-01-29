ONLINE: FCSB - Fenerbahce Istanbul dnes, Európska liga LIVE (8. kolo)

Futbalisti tímov FCSB a Fenerbahce Istanbul dnes hrajú zápas 8. kola ligovej fázy Európskej ligy 2025/2026.
V klube hostí pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar, ktorý však do tohto zápasu nenastúpi pre kartový trest.
Kde sledovať Európsku ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: FCSB - Fenerbahce Istanbul (Európska liga LIVE, 8. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska liga 2025/2026
29.01.2026 o 21:00
8. kolo
FCSB
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Fenerbahçe
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Dnes vás prevediem zápasom Európskej ligy medzi rumunským FCSB a tureckým Fenerbahce SK.
FCSB
Domáci futbalisti majú ešte stále reálnu šancu na postup do jarných vyraďovacích bojov. Musia však dnes zvíťaziť a a veriť, že výsledky v ostatných zápasoch im pomôžu. Na svojom konte majú 6 bodov a negatívne skóre 8:15. Rumunskému majstrovi aktuálne patrí v Európskej lige 29. pozícia.
Fenerbahce SK
Hostia z Istanbulu sú na tom podstatne lepšie ako ich dnešný súper. Postup do vyraďovacích bojov už majú istý. Stále majú šancu postúpiť aj do prvej osmičky, ale musia dnes zvíťaziť a čakať na výsledky ostatných mužstiev. Fenerbahce má na svojom konte 11 bodov a pozitívne skóre 9:6. Aktuálne im patrí 18. pozícia.
FCSB
Fenerbahce SK
