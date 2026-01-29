ONLINE: FCSB - Fenerbahce Istanbul dnes, Európska liga LIVE (8. kolo)

FCSB - Fenerbahce Istanbul: ONLINE prenos zo zápasu Európskej ligy.
29. jan 2026 o 18:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu 8. kola ligovej fázy Európskej ligy: FCSB - Fenerbahce Istanbul.

Futbalisti tímov FCSB a Fenerbahce Istanbul dnes hrajú zápas 8. kola ligovej fázy Európskej ligy 2025/2026.

V klube hostí pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar, ktorý však do tohto zápasu nenastúpi pre kartový trest.

Európska liga  2025/2026
29.01.2026 o 21:00
8. kolo
FCSB
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Fenerbahçe
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Dnes vás prevediem zápasom Európskej ligy medzi rumunským FCSB a tureckým Fenerbahce SK.

FCSB

Domáci futbalisti majú ešte stále reálnu šancu na postup do jarných vyraďovacích bojov. Musia však dnes zvíťaziť a a veriť, že výsledky v ostatných zápasoch im pomôžu. Na svojom konte majú 6 bodov a negatívne skóre 8:15. Rumunskému majstrovi aktuálne patrí v Európskej lige 29. pozícia.

Fenerbahce SK

Hostia z Istanbulu sú na tom podstatne lepšie ako ich dnešný súper. Postup do vyraďovacích bojov už majú istý. Stále majú šancu postúpiť aj do prvej osmičky, ale musia dnes zvíťaziť a čakať na výsledky ostatných mužstiev. Fenerbahce má na svojom konte 11 bodov a pozitívne skóre 9:6. Aktuálne im patrí 18. pozícia.

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

