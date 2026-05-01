Finále majú na dosah. Domáci hrdinovia umlčali favorita aj drámou v závere

Domáce tímy zvládli úvodné semifinálové zápasy futbalovej Európskej ligy lepšie a priblížili sa k májovému finále v Istanbule.
V čisto anglickom súboji medzi Nottinghamom a Aston Villou rozhodol jediný moment. Hrdinom sa stal Chris Wood, ktorý premenil pokutový kop a zariadil víťazstvo 1:0.
Aston Villa pritom vstupovala do zápasu ako favorit. V Premier League má takmer o 20 bodov viac ako súper a bojuje o účasť v budúcoročnej Lige majstrov. Nottingham však pripravil takticky vyspelý výkon a ukončil jej deväťzápasovú víťaznú sériu v Európskej lige.
Rozhodujúci moment prišiel v 71. minúte, keď Wood premenil penaltu. „Je za nami prvý diel z dvojzápasu. Je pekné, že máme výhodu, ale vo Villa Parku to bude ťažké. Urobili sme svoju robotu pred našimi fanúšikmi a dúfam, že na to nadviažeme,“ uviedol strelec jediného gólu.
Doma o záchranu, v Európe o titul
Nottingham bojuje v domácej súťaži o záchranu, no pri návrate do pohárovej Európy po 30 rokoch má na dosah finále.
Aston Villa však rozhodne nie je bez šance. Na medzinárodnej scéne uspela v 15 z posledných 18 zápasov a jednogólové manko je pred odvetou stále hrateľné.
„Semifinále je vždy ťažké. Mohli sme vyhrať aj remizovať, duel bol vyrovnaný. Pred nami je ešte minimálne 90 minút. Musíme zostať optimisti,“ povedal tréner Unai Emery.
Braga rozhodla v závere
Blízko finále je aj Braga. Portugalský klub zvíťazil nad Freiburgom 2:1, pričom rozhodujúci gól padol až v nadstavenom čase.
Hrdinom večera sa stal striedajúci Mario Dorgeles, ktorý skóroval v druhej minúte nadstaveného času. Braga odohrala zároveň jubilejný 100. zápas v súťaži, čo predstavuje rekord Európskej ligy.
„Ukázali sme charakter. Nedali sme penaltu a inkasovali sme po chybe, no verili sme si. To robí z tímu silnú jednotku,“ uviedol tréner Carlos Vicens.
Freiburg čaká v odvete náročná úloha. Nemecký zástupca musí doháňať jednogólové manko. „Začiatok aj koniec zápasu neboli z našej strany dobré. Veríme však, že doma predvedieme lepší výkon a postúpime,“ povedal tréner Julian Schuster.
Odvetné zápasy sú na programe vo štvrtok 7. mája o 21.00 h.