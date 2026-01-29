ONLINE: Olympique Lyon - PAOK Solún dnes, Európska liga LIVE (8. kolo)

Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu 8. kola ligovej fázy Európskej ligy: Olympique Lyon - PAOK Solún.

Futbalisti tímov Olympique Lyon a PAOK Solún dnes hrajú zápas 8. kola ligovej fázy Európskej ligy 2025/2026.

V klube domácich pôsobí aj slovenský brankár Dominik Greif.

Kde sledovať Európsku ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Olympique Lyon - PAOK Solún (Európska liga LIVE, 8. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)

Európska liga  2025/2026
29.01.2026 o 21:00
8. kolo
Lyon
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Solún
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Dnes si rozoberieme na drobné zápas Európskej ligy medzi Olympique Lyon a PAOK Solúň.

Olympique Lyon

Francúzske mužstvo je na čele celej Európskej ligy s 18 bodmi a pozitívnym skóre 14:3. V drese Lyonu predvádza parádne výkony slovenský brankár Dominik Greif. Uvidíme či sa dnes objaví v bráne alebo bude chytať jeho kolega. Každopádne sú domáci futbalisti dnes favoritom a očakáva sa ich víťazstvo.

PAOK Solúň

Hostia majú postup do vyraďovacích bojov istý. Na svojom konte majú 12 bodov a pozitívne skóre 15:10. Môžu ešte pomýšľať aj na prvú osmičku, ale to by museli dnes zvíťaziť a čakať na výsledky ostatných mužstiev. PAOK sa momentálne nachádza 12. pozícii. Hostia odohrali minulý týždeň zápas Európskej ligy doma proti Betisu Sevilla a dokázali triumfovať 2:0.

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

