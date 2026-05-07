Finálový sen Bragy pochovala rýchla červená karta. Aston Villa sfúkla v odvete anglického rivala

Ollie Watkins oslavuje gól.
Ollie Watkins oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|7. máj 2026 o 22:57
Do finále Európskej ligy postúpili obe mužstvá, ktoré úvodný zápas prehrali.

Futbalisti Aston Villy si po 44 rokoch opäť zahrajú finále prestížnej kontinentálnej súťaže.

Vo štvrtkovej odvete semifinále Európskej ligy zdolali doma Nottingham Forest suverénne 4:0 a otočili skóre dvojzápasu po prehre 0:1 v prvom dueli.

Na štadióne Besiktasu v Istanbule budú 20. mája bojovať o trofej proti SC Freiburg, nemecký tím zmazal so Sportingom Braga manko 0:1 spred týždňa a postúpil po výsledku 3:1.

Aston Villa prevalcovala Nottingham

Aston Villa nezískala významnejšiu trofej od triumfu v domácom Ligovom pohári 1996 a jej posledný úspech na kontinente sa datuje až do roku 1982, keď vo finále Európskeho pohára majstrov zdolala Bayern Mníchov.

Do domácej odvety v Birminghame si zverenci Unaia Emeryho niesli tesné manko a od úvodu bola zreteľná ich snaha zmazať ho.

V 12. minúte hlavičkoval po rohu nebezpečne Pau Torres, diváci vo Villa Parku sa však dočkali až desať minút pred prestávkou - Emiliano Buendia po parádnom slalome z ľavej strany ponúkol ako na podnose gól Olliemu Watkinsovi - 1:0.

V 57. minúte sa o postupový gól postaral Buendia z penalty po predchádzajúcom faule Nikolu Milenkoviča v šestnástke domácich.

Fotogaléria zo zápasu Aston Villa - Nottingham Forest (Európska liga - odveta semifinále)
Futbalista Aston Villy Ollie Watkins (uprostred) s obviazanou hlavou a hráč Nottinghamu Forest Morato (vľavo) bojujú o loptu v hlavičkovom súboji v odvete semifinále Európskej ligy Aston Villa - Nottingham Forest v Birminghame vo štvrtok 7. mája 2026.
Futbalista Aston Villy Ollie Watkins, ktorému po zrážke obviazali tímoví lekári hlavu v odvete semifinále Európskej ligy Aston Villa - Nottingham Forest v Birminghame vo štvrtok 7. mája 2026.
Futbalista Aston Villy Ollie Watkins leží na trávniku v odvete semifinále Európskej ligy Aston Villa - Nottingham Forest v Birminghame vo štvrtok 7. mája 2026.
Na snímke tréner Nottinghamu Forest Ange Postecoglou reaguje počas odvetného semifinálového zápasu Európskej ligy Aston Villa - Nottingham Forest v Birminghame vo štvrtok 7. mája 2026.
Britský princ William (hore vľavo) sa usmieva pred odvetným semifinálovým zápasom Európskej ligy Aston Villa - Nottingham Forest v Birminghame vo štvrtok 7. mája 2026.Zranený futbalista Nottinghamu Forest Morgan Gibbs-White sa pozerá pred odvetou semifinále Európskej ligy Aston Villa - Nottingham Forest v Birminghame vo štvrtok 7. mája 2026.Futbalista Aston Villy Victor Lindelöf (vľavo) a hráč Nottinghamu Forest Igor Jesus bojujú o loptu v odvete semifinále Európskej ligy Aston Villa - Nottingham Forest v Birminghame vo štvrtok 7. mája 2026.

O chvíľu mohlo byť aj 3:0, no zásah Watkinsa pre ofsajd neplatil. Presadil sa až kapitán John McGinn a to hneď dvakrát a spečatil tak triumf domácich na 4:0.

Nottingham triumfoval v rokoch 1979 a 1980 v Európskom pohári majstrov, na ďalšie veľké finále si však musí počkať.

Rýchla červená karta zmarila šance

Braga mala príležitosť dostať sa do finále Európskej ligy po pätnástich rokoch, v sezóne 2010/2011 neuspela v súboji o túto trofej s FC Porto (0:1).

V prvom zápase s Freiburgom bola lepšia a zaslúžene vyhrala 2:1, v odvete však sa jej plány začali rúcať už v úvode.

Hosťujúci Mario Dorgeles totiž v samostatnom úniku zozadu fauloval Jana-Niklasa Besteho a už v 7. minúte inkasoval priamu červenú kartu.

Bundesligista potom zmazal manko v 19. minúte, keď obranca Lukas Kübler „vtrhol“ do šestnástky a po šťastnom odraze a aj s pomocou žrde poslal svoj tím do vedenia.

V 41. minúte už bol na papieri postupujúcim Freiburg, keď výstavnou strelou spoza šestnástky upravil na 2:0 Johan Manzambi.

Braga mohla udrieť na konci polčasu, no Victor Gomez trafil iba žrď. Premiérový postup Freiburgu do finále európskej súťaže poistil v 72. minúte hlavou po štandardke svojím druhým gólom v zápase Kübler.

Hostia ešte zdramatizovali koncovku zásluhou Paua Victora v 79. minúte, no viac už nedokázali.

Európska liga - odvety semifinále:

Aston Villa FC – Nottingham Forest 4:0 (1:0)

Góly: 36. Watkins, 57. Buendia (z 11 m), 77. a 80. McGinn

Rozhodovali: Nyberg – Beigi, Söderkvist (všetci Švéd.), ŽK: Morato, Cunha (obaja Nottingham)

Aston Villa: Martinez – Lindelöf (74. Bogarde), Konsa, Torres (90. Luiz) – Cash, McGinn (90. Bailey), Buendia (86. Sancho), Tielemans, Digne – Watkins, Rogers (90. Mings)

Nottingham: Ortega – Cunha (88. Murillo), Milenkovič, Morato (71. Bakwa), Williams – Hutchinson (88. Sinclair), Dominguez, Anderson, McAtee (46. Yates) – Jesus – Wood (71. Lucca)

/prvý zápas: 0:1, postúpila Aston Villa/

SC Freiburg – Sporting Braga 3:1 (2:0)

Góly: 19. a 72. Kübler, 41. Manzambi - 79. Victor. Rozhodovali: Massa – Meli, Alassio (všetci Tal.), ŽK: Victor, Gorby, Tiknaz, Martinez, ČK: 7. Dorgeles (všetci Braga)

Freiburg: Atubolu – Kübler (80. Makengo), Ginter, Lienhart, Treu – Eggestein, Höfler – Beste (81. Ogbus), Manzambi, Grifo (90.+1 Höler) – Matanovič

Braga: Horníček – Gomez, Carvalho (65. Moscardo), Oliveira, Lagerbielke – Moutinho, Tiknaz (76. Martinez), Gorby – Dorgeles, Zalazar (65. Navarro), Victor

/prvý zápas 1:2, postúpil Freiburg/

