Kde sledovať zápas Slovensko - Slovinsko? Program a výsledky na dnes (utorok, 19. máj)

MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku majú v utorok 19. mája na programe piaty hrací deň. Odohrajú sa štyri zápasy.
Večer od 20:20 budú opäť v akcii slovenskí hokejisti, ktorí sa predstavia v zápase Slovinsko - Slovensko.
V skupine B bude tomuto duelov predchádzať popoludňajší súboj o 16:20 Taliansko - Nórsko.
Utorňajšie dianie v skupine A otvorí o 16:20 stretnutie Lotyšsko - Rakúsko a následne dostane priestor večerný duel o 20:20 Maďarsko - Veľká Británia.
Všetky stretnutia nájdete na Sportnet.sk ako textové online prenosy, zápasy Slovenska budú dostupné aj s audiokomentárom.
Pre TV program k utorku 19. mája potrebujete ísť nižšie v článku, kompletný TV program nájdete na tomto odkaze.
Pozrite si program a výsledky MS v hokeji 2026 na dnes, a tiež aktuálne tabuľky aj celkový celkový program šampionátu.