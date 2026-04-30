Anglický súboj rozhodol jediný gól. Braga rozhodla o výhre v nadstavenom čase

Futbalisti Nottinghamu Forest si vytvorili dobrú pozíciu pred semifinálovou odvetou Európskej ligy.
Vo štvrtkovom prvom zápase zvíťazili nad svojím súperom z Premier League Aston Villou 1:0. V Portugalsku triumfovala domáca Braga nad nemeckým Freiburgom 2:1.
Prvý polčas v Nottinghame patril brankárom. Domáci Stefan Ortega najskôr vyrazil ďalekonosnú strelu Youriho Tielemansa a v 28. minúte ho nenachytal ani pokus Morgana Rogersa.
Do vedenia mohol ísť krátko nato Forest, keď sa dostal k lopte Igor Jesus, ale jeho strelu spoza hranice malého „vápna“ vychytal na bránkovej čiare Emiliano Martinez.
Zlom prišiel po hodine hry, keď hosťujúci Lucas Digne zahral rukou a rozhodca po pozretí videa nariadil penaltu pre Nottingham.
Na biely bod si loptu postavil Chris Wood, Martinezovi nedal žiadnu šancu a rozhodol o domácom víťazstve.
Záživnejší začiatok malo stretnutie v Brage, kde už v 8. minúte otvoril skóre Demir Ege Tiknaz, ktorý tečoval strieľanú prihrávku Victora Gomeza.
Vedenie však dlho netrvalo, po štvrťhodine hry prišla chyba v obrane, oproti chytajúcemu Lukášovi Horníčkovi sa ocitli len Jan-Niklas Beste s Vincenzom Grifom a druhý menovaný chladnokrvne zakončil.
V nadstavenom čase prvého polčasu mohol domácim vrátiť vedenie Rodrigo Zalazar, no jeho penaltu po faule Philippa Lienharta vyrazil na rohový kop Noah Atubolu.
Duel dlho smeroval k nerozhodnému výsledku, ale v nadstavenom čase druhého polčasu sa stal po dorážke hrdinom domácich Mario Dorgeles. Odvety sú na programe na budúci štvrtok o 21.00 h.
Európska liga - 1. zápasy semifinále
Sporting Braga - SC Freiburg 2:1 (1:1)
Góly: 8. Tiknaz, 90+2. Dorgeles - 16. Grifo
Nottingham Forest - Aston Villa 1:0 (0:0)
Gól: 71. Wood (z 11 m)