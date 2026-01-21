VIDEO: Slavia trápila slávnu Barcelonu. Bayern uspel vďaka Kaneovi, nezaváhal ani Liverpool

Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v stredajšom zápase 7. kola hlavnej fázy Ligy majstrov nad belgickým Union Royale Saint-Gilloise 2:0 a ako druhý tím po londýnskom Arsenale si zabezpečili priamy postup do osemfinále.
- ONLINE: SK Slavia Praha - FC Barcelona, Liga majstrov (7. kolo)
- ONLINE: Olympique Marseille - Liverpool FC, Liga majstrov (7. kolo)
Slavia Praha prehrala doma s FC Barcelona 2:4 a definitívne stratila šancu na účasť vo vyraďovacej fáze.
Za českého šampióna nastúpil od 65. minúty slovenský krídelník Ivan Schranz, jeho krajan Erik Prekop sledoval duel z lavičky náhradníkov.
Slavia nastúpila proti Barcelone bez rešpektu. Prežila bez ujmy úvodnú šancu Fermina Lopeza a v 10. minúte sa ujala vedenia, keď rohový kop Michala Sadílka predĺžil na zadnú žrď Tomáš Holeš a loptu pretlačil do brány Vasil Kušej.
Favoritovi chvíľu trvalo, kým sa otriasol z rýchleho úderu, no postupne sa dostal do tempa.
V 34. minúte Frenkie de Jong vysunul Lopeza, ktorý prepálil brankára Jindřicha Staněka - 1:1.
VIDEO: Gól Vasila Kušeja
Ten istý hráč o sedem minút neskôr poslal španielskeho giganta do vedenia presnou strelou spoza šestnástky.
„Zošívaní“ stihli ešte do prestávky zareagovať, loptu tentoraz predĺžil na prednú tyč Štěpán Chaloupek a do siete sa odrazila od Roberta Lewandowského - 2:2.
Barcelona v druhom dejstve zapla na vyššie obrátky. Zásah de Jonga ešte neplatil pre tesný ofsajd, ale v 64. minúte už dal tretí gól „blaugranas“ nechytateľnou strelou striedajúci Dani Olmo.
Triumf hostí poistil po akcii Marcusa Rashforda zblízka Lewandowski. Slavia tak k doterajším trom získaným bodom ďalšie nepridala a pred záverečným kolom ligovej fázy je jasné, že sa do postupovej 24-ky nedostane.
VIDEO: Vlastný gól Roberta Lewandowskeho
„Barca“ poskočila v tabuľke na deviate miesto.
Bayern zachránil Kane
Bayern po bezgólovom prvom polčase zlomil odpor Union Royale Saint-Gilloise krátko po prestávke, keď dvakrát v rýchlom slede skóroval anglický kanonier Harry Kane.
Úradujúci nemecký majster hral od 63. minúty bez vylúčeného Kima Min-Jaea, ale víťazstvo si už postrážil.
V tabuľke je s 18 bodmi na druhom mieste o tri body za vedúcim Arsenalom (21 b.) a má už istú osemfinálovú miestenku, keďže na deviatu pozíciu má pred záverečným kolom k dobru päť bodov.
Do prvej osmičky sa k Arsenalu posunuli ďalšie tri anglické kluby. Chelsea zdolala cyperský Pafos 1:0 gólom Moisesa Caiceda z 78. minúty a poskočila s 13 bodmi na ôsmu priečku.
Siedmy je vďaka lepšiemu skóre Newcastle United, ktorý si poradil s PSV Eindhoven 3:0. Na štvrté miesto sa vyšvihol Liverpool (15 b.), ktorý uspel na pôde Marseille 3:0.
Liverpool aj so Salahom
Proti Olympique nastúpil aj s egyptským útočníkom Mohamedom Salahom, ktorý sa po turbulentnom období v klube a návrate z Afrického pohára národov opäť zapojil do tréningového procesu v LFC.
V Marseille dostal šancu v základnej zostave. Úradujúci anglický majster mal od úvodu navrch, v 25. minúte ešte gól Huga Ekitikeho neplatil pre ofsajd, ale v závere prvého polčasu už poslal hostí do vedenia Dominik Szoboszlai, ktorý sa presadil „lišiackou“ strelou z priameho kopu popod múr.
Po zmene strán LFC ešte zvýraznil svoje víťazstvo. V 73. minúte Jeremie Frimpong prekonal Geronima Rulliho, napokon pripísali vlastný gól brankárovi Marseille. Triumf spečatil v nadstavenom čase Cody Gakpo.
Presadil sa bývalý hráč DAC
Juventus si poradil s Benficou 2:0 vďaka zásahom Khephrena Thurama a Westona McKennieho a zaznamenal tretiu výhru za sebou. Vďaka nej sa posunul na 15. miesto.
Ďalší zástupca talianskej Serie A Atalanta Bergamo si v prípade víťazstva nad Bilbaom mohla upevniť miesto v prvej osmičke, no proti Athleticu neudržala vedenie a prehrala 2:3.
Domácim nepomohol ani gól bývalého hráča Dunajskej Stredy Nikolu Krstoviča.
Liga majstrov - 7. kolo ligovej fázy:
SK Slavia Praha - FC Barcelona 2:4 (2:2)
Góly: 10. Kušej, 44. Lewandowski (vl.) - 34., 42. Fermin, 63. Olmo, 71. Lewandowski
Atalanta Bergamo - Athletic Bilbao 2:3 (1:0)
Góly: 16. Scamacca, 88. Krstovič – 58. Guruzeta, 70. N. Serrano, 74. R. Navarro
Bayern Mníchov - Royale Union SG 2:0 (0:0)
Góly: 52., 55. Kane (druhý z 11 m)
Chelsea FC - Pafos 1:0 (0:0)
Góly: 78. Caicedo
Juventus Turín - Benfica Lisabon 2:0 (0:0)
Góly: 55. Thuram, 64. McKennie
Olympique Marseille - Liverpool FC 0:3 (0:1)
Góly: 45+1. Szoboszlai, 72. Rulli (vl.), 90+3. Gakpo
Newcastle United - PSV Eindhoven 3:0 (2:0)
Góly: 8. Wissa, 30. Gordon, 65. Barnes
Galatasaray Istanbul - Atlético Madrid 1:1 (1:1)
Góly: 20. Llorente (vl.) - 4. Simeone
FK Karabach - Eintracht Frankfurt 3:2 (1:1)
Góly: 4., 80. Duran, 90+4. Mustafazada - 10. Uzun, 78. Chaibi (z 11 m)