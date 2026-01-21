ONLINE: Olympique Marseille - Liverpool FC dnes, Liga majstrov LIVE (7. kolo)

Olympique Marseille - Liverpool FC: ONLINE prenos zo zápasu 7. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Olympique Marseille - Liverpool FC: ONLINE prenos zo zápasu 7. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
21. jan 2026 o 18:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo 7. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Olympique Marseille - Liverpool FC.

Futbalisti tímov Olympique Marseille a Liverpool FC dnes hrajú zápas siedmeho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.

Potvrdí anglický tím pozíciu favorita?

ONLINE PRENOS: Olympique Marseille - Liverpool FC (Liga majstrov, 7. kolo, streda, výsledky)

Liga majstrov  2025/2026
21.01.2026 o 21:00
7. kolo
Marseille
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Liverpool
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 7. kola Ligy majstrov medzi mužstvami Olympique Marseille a Liverpool FC.

Dnes sa proti sebe postavia mužstvá, ktoré sa spolu naposledy stretli v roku 2008. Zatiaľ čo sa Marseille drží vo svojej ligovej tabuľke na 3. mieste, Liverpool sa výsledkovo trápi. Hoci poslednú prehru zaznamenal v závere novembra, z posledných piatich zápasov až štyri z nich remízoval.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

