ONLINE: Olympique Marseille - Liverpool FC dnes, Liga majstrov LIVE (7. kolo)

Futbalisti tímov Olympique Marseille a Liverpool FC dnes hrajú zápas siedmeho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Potvrdí anglický tím pozíciu favorita?
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Olympique Marseille - Liverpool FC (Liga majstrov, 7. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
21.01.2026 o 21:00
7. kolo
Marseille
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Liverpool
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 7. kola Ligy majstrov medzi mužstvami Olympique Marseille a Liverpool FC.
Dnes sa proti sebe postavia mužstvá, ktoré sa spolu naposledy stretli v roku 2008. Zatiaľ čo sa Marseille drží vo svojej ligovej tabuľke na 3. mieste, Liverpool sa výsledkovo trápi. Hoci poslednú prehru zaznamenal v závere novembra, z posledných piatich zápasov až štyri z nich remízoval.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.