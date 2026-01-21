ONLINE: SK Slavia Praha - FC Barcelona dnes, Liga majstrov LIVE (7. kolo)

SK Slavia Praha - FC Barcelona: ONLINE prenos zo zápasu 7. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
SK Slavia Praha - FC Barcelona: ONLINE prenos zo zápasu 7. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|21. jan 2026 o 18:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo 7. kola ligovej fázy Ligy majstrov: SK Slavia Praha - FC Barcelona.

Futbalisti tímov SK Slavia Praha a FC Barcelona dnes hrajú zápas siedmeho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.

Dokáže český majster prekvapiť favorita súťaže?

Nova Sport 3
Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: SK Slavia Praha - FC Barcelona (Liga majstrov, 7. kolo, streda, výsledky)

Liga majstrov  2025/2026
21.01.2026 o 21:00
7. kolo
Slavia
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Barcelona
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Dnes čaká na pražskú Sláviu mimoriadne náročný súper z Barcelony. Všetkých Vás pozývam sledovať dnešný prenos.

SK Slávia Praha

Zverenci Jindřicha Trpišovského už stratili aj teoretickú šancu na postup. Na svojom konte majú 3 body a veľmi negatívne skóre 2:11. Slávii aktuálne patrí 33. pozícia. Domáci futbalisti odohrali svoj posledný zápas Ligy majstrov na anglickej pôde v Londýne. S domácim Tottenhanom prehrali jasne 0:3.

FC Barcelona

Hostia z Barcelony sú dnes jasným favortiom a očakáva sa ich hladké víťazstvo. Cez víkend sa však v domácej súťaži poriadne natrápili. V zápase na pôde Real Seciedad San Sebastian prehrali tesne 1:2. V Lige majstrov nazbierali do dnešného dňa 10 bodov a majú pozitívne skóre 14:11. Barcelone patrí 15. pozícia.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

