ONLINE: SK Slavia Praha - FC Barcelona dnes, Liga majstrov LIVE (7. kolo)

Futbalisti tímov SK Slavia Praha a FC Barcelona dnes hrajú zápas siedmeho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Dokáže český majster prekvapiť favorita súťaže?
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: SK Slavia Praha - FC Barcelona (Liga majstrov, 7. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
21.01.2026 o 21:00
7. kolo
Slavia
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Barcelona
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Dnes čaká na pražskú Sláviu mimoriadne náročný súper z Barcelony. Všetkých Vás pozývam sledovať dnešný prenos.
SK Slávia Praha
Zverenci Jindřicha Trpišovského už stratili aj teoretickú šancu na postup. Na svojom konte majú 3 body a veľmi negatívne skóre 2:11. Slávii aktuálne patrí 33. pozícia. Domáci futbalisti odohrali svoj posledný zápas Ligy majstrov na anglickej pôde v Londýne. S domácim Tottenhanom prehrali jasne 0:3.
FC Barcelona
Hostia z Barcelony sú dnes jasným favortiom a očakáva sa ich hladké víťazstvo. Cez víkend sa však v domácej súťaži poriadne natrápili. V zápase na pôde Real Seciedad San Sebastian prehrali tesne 1:2. V Lige majstrov nazbierali do dnešného dňa 10 bodov a majú pozitívne skóre 14:11. Barcelone patrí 15. pozícia.
SK Slávia Praha
Zverenci Jindřicha Trpišovského už stratili aj teoretickú šancu na postup. Na svojom konte majú 3 body a veľmi negatívne skóre 2:11. Slávii aktuálne patrí 33. pozícia. Domáci futbalisti odohrali svoj posledný zápas Ligy majstrov na anglickej pôde v Londýne. S domácim Tottenhanom prehrali jasne 0:3.
FC Barcelona
Hostia z Barcelony sú dnes jasným favortiom a očakáva sa ich hladké víťazstvo. Cez víkend sa však v domácej súťaži poriadne natrápili. V zápase na pôde Real Seciedad San Sebastian prehrali tesne 1:2. V Lige majstrov nazbierali do dnešného dňa 10 bodov a majú pozitívne skóre 14:11. Barcelone patrí 15. pozícia.