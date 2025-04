Oslávili storočnicu a vypadli. Vyhrali až v 19. kole, ďalší zostup chcú však odvrátiť

Do Bešeňova odišiel nielen hrajúci tréner MŠK Goran Matič, ale aj zadáci Matúš Kling a Szabolcs Jóba. Do Tvrdošoviec zase stopér Alexandr Luzin, brankár Matej Juhás a aj tvorivé duo Alex Gažo a Áron Csomor.

Na preťažkú záchranársku misiu sa v lete nechal presvedčiť tréner Zoltán Cingel, ktorý sa do rodného mesta vrátil z konkurenčného Kolárova, kde robil hrajúceho asistenta trénera, no po odchode skoro celej základnej zostavy, nové vedenie nestihlo postaviť konkurencieschopný tím.

„Prvé víťazstvo si cením najmä kvôli vedeniu a hráčom nesmierne. Jednoducho, vyhrať sme už potrebovali a poviem úprimne, už pred zápasom som cítil, že vo Dvoroch by to mohlo prísť. Na hráčoch som celý týždeň videl, že je v nich správna energia i emócia a aj na taktickej príprave som sa ich snažil presvädčiť, že pokiaľ na ihrisku nechajú všetko, tak z Dvorov naprázdno neodídeme.“

Verím, že to bude pre nich vzpruha a pomôže to aj klubu ešte viac sa naštartovať. Jednoducho, dvojmesačná práca začala prinášať ovocie, i keď zatiaľ iba pomaličky.“

„Proti Tvrdošovciam sme určite neboli herne horším mužstvom, do 81. minúty bolo 2:1, no k záveru zápasu sa radšej vyjadrovať nebudem.“

Costu motivovať netreba

„Všetku koncentráciu vkladáme teraz do sobotňajšieho zápasu, pretože prípadné tri body by nám extrémne pomohli a potešili by aj našich fanúšikov. Proti Veľkému Mederu nás však nečaká nič ľahké.

Je to mladé, kompaktné mužstvo, i keď bez výraznejšej individuality, o to však bojovnejšie. Nakoniec, Veľký Meder naposledy porazil doma prvé Tvrdošovce, keď dokázal otočiť na 2:1. Každé mužstvo má svoje plusy a mínusy, my sa budeme snažiť využiť tie ich a verím, že hráči to pochopia.“