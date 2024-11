Futbalové dvojičky rozhodli. Útočník prihrával a brankár posledného tímu skóroval

Jar však už mal FC Komjatice slabšiu, v konečnom účtovaní to stačilo na deviatu priečku, no v aktuálnej sezóne chytili v prvých siedmich kolách iba jeden bod za remízu 1:1 v treťom kole v expiatoligových Veľkých Lovciach a od začiatku sa usadili na samom dne tabuľky.

Domáce víťazstvá v ôsmom kole s Lipovou (2:1) a v jedenástom s Bánovom (3:1) držali aký-taký kontakt s konkurentmi z dolných poschodí poradia, no aby nestratili nádej do jarných odviet, uplynulú sobotu potrebovali v trinástom kole získať tri body.

Vyhral okres aj Zimnú ligu

Jeden z dvojice komjatických futbalových dvojičiek Patrik Kmeťo chytal krátko aj za neďalekú Trávnicu, ktorej výrazne pomohol k historickému titulu majstra okresu Nové Zámky.

„Keď som bol pred niekoľkými rokmi po zlomenine ruky, tak som príležitostne nastupoval za Komjatice ako hráč v poli a asi pred šiestimi rokmi som ako striedajúci útočník dal gól na 2:3 vo Svätom Petri a ešte predtým aj v poslednom kole v Pribete, kde sme sa potrebovali zachrániť.

Asi desať minút pred koncom som tam trénera poprosil, aby ma už postavil, dve minúty pred koncom som vyrovnal na 2:2 a Pavol Krehák dal potom náš víťazný gól.“

Pred dvomi rokmi vyhrali šiestoligové Komjatice zázračne prvý ročník Zimnej ligy ZsFZ, keď vo finále v Radave porazili piatoligové Chynorany 3:2 aj vďaka brankárskym zákrokom Patrika Kmeťa, ktorý privádzal súperových útočníkov doslova do zúfalstva.

Proti Salke už v plnej sile

V poslednom jesennom kole hostia Komjatice suseda z dna tabuľky Salku.

„To bude jednoznačne šesťbodový zápas. Salka je však náš snáď najneobľúbenejší súper, s ktorý sme už prehrali aj doma. Teraz majú výsledkové problémy aj Salčania, takže to bude zápas kto z koho.

Či nastúpim v útoku? To v tejto chvíli neviem povedať, proti Salke by sme už mali byť v plnej sile, ale keďže túto nedeľu bude chýbať kvôli smene v práci Mário Krehák, vo Svätom Petri asi budem hrať v útoku.“

Štvortisícová obec do „okresu“?

Šiestoligové Komjatice sú posledné desaťročie známe tým, že hrajú výlučne s domácimi hráčmi a zadarmo.

Lenže teraz, keď sa dve kolá pred koncom jesene krčia na poslednom mieste 16-člennej tabuľky, to už nie celkom na mieste ani komentovať.

Ak by totiž táto vyše štvortisícová - tradičná futbalová obec - vypadla do „okresu“, nebola by to dobrá správa ani pre štyri mládežnícke družstvá, s ktorými sa v klube pracuje - dlhodobo - dobre, veď čo by potom ťahalo končiacich dorastencov do prvého mužstva.

Prečo sú teda Komjatice tesne pred obrátkou stále posledné, spýtal sa Sportnet rovno toho najpovolanejšieho, trénera FC Komjatice Richarda Kostolného, ktorý je pri mužstve rekordných trinásť rokov.

„V prvom rade chcem povedať, že v žiadnom prípade nepodliehame panike a za mužstvom si stojím.

Hlavným dôvodom slabej prvej polovice súťaže je skutočnosť, že som nemal pre početné zranenia a aj iné dôvody k dispozícii pričasto naraz aj niekoľko kľúčových hráčov zo základnej zostavy,“ dôvodí kormidelník, ktorý pracuje s hráčmi, ktorí vyjdú z vlastného dorastu.

Blíži sa súboj posledných

V tabuľke pravdy má FC, rovnako, ako predposledná Salka, až mínus osem bodov.

„Ofenzívny ťahúň Matej Garay nám kvôli operácii krížneho väzu v kolene vypadol na celú jeseň a hoci máme stále dostatočne široký káder, niektorí 19-20-roční hráči z dorastu ešte potrebujú nejaký ten čas futbalovo dozrieť a napríklad takticky lepšie zvládať jednotlivé herné situácie.

Napríklad, pred posledným zápasom s Podlužanmi si na tréningu zlomil ruku stopér Adrián Trebuňa, opakovane chýbal útočník Miroslav Polák, ktorý hrá za Komjatice aj prvú ligu vo volejbale, náhradný brankár Daniel Trebuňa bol chorý a tak sa po mesiacoch vrátil do bránky Peter Hajnala, pretože prvého brankára Patrika Kmeťa som postavil do útoku, aby tam oživil hru a dal našej ofenzíve nový impulz.

Chorý bol už druhý týždeň krajný obranca Filip Barta, v mužstve máme aj vojaka Ivana Selického, ktorý mal pracovné povinnosti.

Každopádne však, ešte nás čakajú dva zápasy na jeseň, v poslednom kole k nám príde predposledná Salka, v zime sa sústredíme na poriadnu kondičnú prípravu a verím, že na prvé jarné kolo doma proti Starému Tekovu nastúpime v kompletnom zložení aj s Matejom Garayom, ktorý sa už začal po operácii pripravovať individuálne.

Nad hľadaním posíl z okolia či nebodaj legionárov zo zahraničia zatiaľ neuvažujeme.“

Hajnala vychytal nulu

Snáď jediný post, s ktorým nemajú Komjatice v ostatných rokoch problémy, je ten brankársky.

V spomínanom stretnutí Komjatice – Podlužany (1:0) sa bez váhania postavil do bránky na majstrovské stretnutie 44-ročný Peter Hajnala, ktorý je už aj hospodárom na štadióne, okrem toho trénuje prípravku a občas vedie tréningy gólmanov u mužov.

V zápase proti nebezpečným Podlužanom si zastal miesto a vychytal nulu.

K brankárskemu remeslu priviedol aj svojho najstaršieho syna Adama Hajnalu, ktorý chytá za druholigový mladší dorast KFC Komárno a ktorý v lete nakoniec neprijal vážnu ponuku - po dvojtýždňovej skúške na banskobystrických Štiavničkách - od prvoligového U17 MFK Dukla Banská Bystrica so všetkým, čo k tomu patrí.