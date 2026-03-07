Shiffrinovú čaká náročný návrat. Do pretekov super-G vyštartuje až z druhej tridsiatky

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje siedmym superobrovským slalomom žien, ktorý hostí stredisko Val di Fassa v Taliansku.
V nedeľu sa od 10.45 h postupne predstaví v akcii 57 lyžiarok. Prvou bude Rakúšanka Nina Ortliebová.
Líderkou poradia super-G je naďalej Talianka Sofia Goggiová, ktorá ma komfortný náskok 84 bodov pred druhou Alice Robinsonovou z Nového Zélandu. Talianka do pretekov vyštartuje až ako štrnásta v poradí, Robinsonová už ako šiesta.
Štartové číslo 10 si vyžrebovala česká pretekárka Ester Ledecká, ktorá je v celkovom poradí disciplíny na štvrtom mieste.
Ostro sledovaný bude návrat Američanky Mikaely Shiffrinovej, ktorá sa však na štarte predstaví až po prvej tridsiatke pretekárok, keď si vyžrebovala číslo 31. Američanka odjazdí prvé preteky po ZOH 2026.
Priamy prenos zo super-G žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - super-G žien vo Val di Fassa
Číslo
Meno
Krajina
1
Nina Ortliebová
Rakúsko
2
Mirjam Puchnerová
Rakúsko
3
Corine Sutterová
Švajčiarsko
4
Ilka Stuhecová
Slovinsko
5
Camille Ceruttiová
Francúzsko
6
Alice Robinsonová
Nový Zéland
7
Romane Miradoliová
Francúzsko
8
Elena Curtoniová
Taliansko
9
Cornelia Hütterová
Rakúsko
10
Ester Ledecká
Česko
11
Malorie Blancová
Švajčiarsko
12
Kajsa Vickhoff Lieová
Nórsko
13
Laura Pirovanová
Taliansko
14
Sofia Goggiová
Taliansko
15
Emma Aicherová
Nemecko
31
Mikaela Shiffrinová
USA