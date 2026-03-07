Shiffrinovú čaká náročný návrat. Do pretekov super-G vyštartuje až z druhej tridsiatky

Mikaela Shiffrinová.
Mikaela Shiffrinová. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|7. mar 2026 o 21:51
Pozrite si štartové čísla super-G žien v talianskom stredisku Val di Fassa.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje siedmym superobrovským slalomom žien, ktorý hostí stredisko Val di Fassa v Taliansku.

V nedeľu sa od 10.45 h postupne predstaví v akcii 57 lyžiarok. Prvou bude Rakúšanka Nina Ortliebová.

Líderkou poradia super-G je naďalej Talianka Sofia Goggiová, ktorá ma komfortný náskok 84 bodov pred druhou Alice Robinsonovou z Nového Zélandu. Talianka do pretekov vyštartuje až ako štrnásta v poradí, Robinsonová už ako šiesta.

Štartové číslo 10 si vyžrebovala česká pretekárka Ester Ledecká, ktorá je v celkovom poradí disciplíny na štvrtom mieste.

Kde sledovať lyžovanie v tV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostro sledovaný bude návrat Američanky Mikaely Shiffrinovej, ktorá sa však na štarte predstaví až po prvej tridsiatke pretekárok, keď si vyžrebovala číslo 31. Američanka odjazdí prvé preteky po ZOH 2026.

Priamy prenos zo super-G žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - super-G žien vo Val di Fassa

Číslo

Meno

Krajina

1

Nina Ortliebová

Rakúsko

2

Mirjam Puchnerová

Rakúsko

3

Corine Sutterová

Švajčiarsko

4

Ilka Stuhecová

Slovinsko

5

Camille Ceruttiová

Francúzsko

6

Alice Robinsonová

Nový Zéland

7

Romane Miradoliová

Francúzsko

8

Elena Curtoniová

Taliansko  

9

Cornelia Hütterová

Rakúsko

10

Ester Ledecká

Česko

11

Malorie Blancová

Švajčiarsko

12

Kajsa Vickhoff Lieová

Nórsko

13

Laura Pirovanová

Taliansko

14

Sofia Goggiová

Taliansko

15

Emma Aicherová

Nemecko

31

Mikaela Shiffrinová

USA

