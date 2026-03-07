ONLINE: Los Angeles Kings - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Hokejisti tímov Los Angeles Kings a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.
V drese hostí sa predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský, ktorý sa vrátil do elitného útoku.
Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Los Angeles Kings - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
08.03.2026 o 01:00
LA Kings
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní nočného zápasu NHL medzi Los Angeles Kings a Montrealom Canadiens.
Pôjde o druhé vzájomné vystúpenie týchto dvoch tímov v rámci prebiehajúcej sezóny. Spolu sa stretli už pred polovicou novembra, keď sa z jednoznačného triumfu 5:1 radovali hokejisti Kings.
Pôjde o druhé vzájomné vystúpenie týchto dvoch tímov v rámci prebiehajúcej sezóny. Spolu sa stretli už pred polovicou novembra, keď sa z jednoznačného triumfu 5:1 radovali hokejisti Kings.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: