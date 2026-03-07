Urputné čakanie na víťazstvo sa skončilo. Trnavčania dokázali zdolať Žilinu rýchlym gólom

Niké liga - 1. kolo skupiny o titul
MŠK Žilina - Spartak Trnava 0:1 (0:1)
Gól: 4. Khorkheli (Laušić)
Rozhodovali: Ruc - Hancko, Vitko, ŽK: Sabo, Vantruba (obaja Spartak), 2247 divákov
Žilina: Badžgoň - Pališčák, Narimanidze, Okál - Hranica (73. Kóša), Bzdyl, Káčer (63. Ďatko), Bari (78. Prokop) - Faško (73. Florea), Roginič, Szánthó (63. Iľko)
Trnava: Vantruba - Holík, Sabo, Stojsavljevič, Mikovič - Laušič (90+1. Karhan) , Moistrsrapišvili (69. Procházka) - Kudlička (79. Taiwo), Khorkheli (79. M. Ďuriš), Jureškin - Metsoko (90+1. Gong)
Futbalisti MŠK Žilina prehrali v 1. kole nadstavby Niké ligy v skupine o titul na domácom trávniku so Spartakom Trnava 0:1. Pre Spartak to bolo prvé jarné ligové víťazstvo pod vedením Antonia Muňoza.
Úvod prvého polčasu vyšiel skvele hosťom, tí zachytávali rozohrávku Žiliny a dostávali sa do šancí. Jednu z nich využil vo štvrtej minúty Luka Khorkheli, ktorý z hranice šestnástky namieril presne k ľavej tyči Badžgoňovej bránky.
Žilina hru postupne vyrovnala a prišli aj šance. Po góle volala najmä strela Marka Roginiča zo 16. minúty, no bravúrnym zákrokom sa prezentoval Vantruba.
Aj druhý polčas sa niesol v znamení ofenzívnej aktivity Žiliny, no domácim chýbala presnosť vo finálnej fáze a aj moment prekvapenia. Domáci sa snažili, no z víťazstva sa napokon v dôležitom zápase tešila Trnava.
