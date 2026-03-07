Urputné čakanie na víťazstvo sa skončilo. Trnavčania dokázali zdolať Žilinu rýchlym gólom

Zľava Marko Roginič (Žilina) a Erik Sabo (Trnava) bojujú o loptu v zápase 1. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy.
Fotogaléria (8)
Zľava Marko Roginič (Žilina) a Erik Sabo (Trnava) bojujú o loptu v zápase 1. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|7. mar 2026 o 19:56
Presadil sa Lika Khorkheli už v 4. minúte.

Niké liga - 1. kolo skupiny o titul

MŠK Žilina - Spartak Trnava 0:1 (0:1)

Gól: 4. Khorkheli (Laušić)

Rozhodovali: Ruc - Hancko, Vitko, ŽK: Sabo, Vantruba (obaja Spartak), 2247 divákov

Žilina: Badžgoň - Pališčák, Narimanidze, Okál - Hranica (73. Kóša), Bzdyl, Káčer (63. Ďatko), Bari (78. Prokop) - Faško (73. Florea), Roginič, Szánthó (63. Iľko)

Trnava: Vantruba - Holík, Sabo, Stojsavljevič, Mikovič - Laušič (90+1. Karhan) , Moistrsrapišvili (69. Procházka) - Kudlička (79. Taiwo), Khorkheli (79. M. Ďuriš), Jureškin - Metsoko (90+1. Gong)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti MŠK Žilina prehrali v 1. kole nadstavby Niké ligy v skupine o titul na domácom trávniku so Spartakom Trnava 0:1. Pre Spartak to bolo prvé jarné ligové víťazstvo pod vedením Antonia Muňoza.

Úvod prvého polčasu vyšiel skvele hosťom, tí zachytávali rozohrávku Žiliny a dostávali sa do šancí. Jednu z nich využil vo štvrtej minúty Luka Khorkheli, ktorý z hranice šestnástky namieril presne k ľavej tyči Badžgoňovej bránky.

Žilina hru postupne vyrovnala a prišli aj šance. Po góle volala najmä strela Marka Roginiča zo 16. minúty, no bravúrnym zákrokom sa prezentoval Vantruba.

Fotogaléria zo zápasu MŠK Žilina - Spartak Trnava (Niké liga - 1. kolo, skupina o titul)
Fanúšikovia Trnavy v zápase 1. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina a FC Spartak Trnava.
Sprava Timotej Hranica (Žilina) a Roko Jureškin (Trnava) bojujú o loptu v zápase 1. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina a FC Spartak Trnava.
Zľava Marko Roginič (Žilina) a Giorgi Moistsrapishvili (Trnava) bojujú o loptu v zápase 1. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina a FC Spartak Trnava.
Zľava Tobiáš Pališčák (Žilina) a Luka Chorcheli (Trnava) bojujú o loptu v zápase 1. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina a FC Spartak Trnava.
8 fotografií
Zľava Marko Roginič (Žilina) a Erik Sabo (Trnava) bojujú o loptu v zápase 1. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina a FC Spartak Trnava.Sprava Michal Faško (Žilina) a Martin Mikovič (Trnava) pri slovnej výmene v zápase 1. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina a FC Spartak Trnava.Zľava Michal Faško (Žilina) a Lazar Stojsavljevič (Trnava) bojujú o loptu v zápase 1. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina a FC Spartak Trnava.V popredí hlavný tréner Trnavy Antonio Muňoz gestikuluje v zápase 1. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina a FC Spartak Trnava.

Aj druhý polčas sa niesol v znamení ofenzívnej aktivity Žiliny, no domácim chýbala presnosť vo finálnej fáze a aj moment prekvapenia. Domáci sa snažili, no z víťazstva sa napokon v dôležitom zápase tešila Trnava.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
15
4
4
50:31
49
V
V
R
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
22
12
7
3
39:20
43
R
V
R
P
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
23
12
4
7
36:28
40
V
P
P
R
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
23
11
7
5
45:28
40
P
R
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
22
11
3
8
46:29
36
V
V
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
23
8
5
10
33:39
29
P
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
23
8
3
12
37:42
27
V
V
R
V
V
2
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
22
6
7
9
24:34
25
R
R
P
V
R
3
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
23
7
3
13
18:39
24
P
V
P
V
P
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
22
5
7
10
24:34
22
R
R
R
P
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
23
4
9
10
22:36
21
P
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
23
4
7
12
21:35
19
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

