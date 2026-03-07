Slovenka má ďalšiu medailu, hoci cíti krivdu. Jej snom je aj rozhovor s Čaputovou

Zjazdové lyžovanie je výkladnou skriňou slovenského parašportu. Na zimných hrách si paralyžiari vybojovali už bezmála šesťdesiat medailí (18-18-22) a bez cenného kovu neodídu ani z Cortiny d'Ampezzo.
Na zjazdovke Tofane to pre slovenské farby cinklo hneď v prvej disciplíne. V zjazde zrakovo znevýhodnených žien získala bronz Alexandra Rexová.
Pre 20-ročnú Bratislavčanku to je už tretia medaila zo ZPH. "Je to doma!" zakričala si v rozhovore pre Slovenský paralympijský výbor spolu so svojou navádzačkou Sophiou Polák.
Bronz povzbudí celú výpravu
Rexová sa predstavila v konkurencii ďalších šiestich lyžiarok, pričom štartovala ako prvá. Priznala, že je výhodou mať upravenú trať, no potom prežíva v cieli o to väčší stres pri čakaní na výsledok.
Už tréningové jazdy naznačili, že bude ašpirantkou na medailu, keďže v nich obsadila druhé a tretie miesto. V pretekoch ju zdolali len domáca Chiara Mazzelová a víťazná Rakúšanka Veronika Aignerová.
VIDEO: Reakcie Alexandry Rexovej po bronze v zjazde na ZPH 2026
"Sú to veľké emócie. Nesieme domov na Slovensko prvú medailu z tohtoročných zimných hier a dúfame, že nie poslednú. Som veľmi šťastná, že nám to so Sophiou vyšlo, pretože sme si to obe zaslúžili.
Cesta až sem bola extrémne náročná a práve lesk medaily sa v nej odráža," povedala Rexová, ktorá v Pekingu 2022 skončila v zjazde štvrtá.
Sophia Polák uviedla, že Rexová si svoj najlepší výkon v zjazde nechala na preteky, splnila všetky pokyny, a tak sa môžu spoločne tešiť z medaily.
Pre obe je bronz veľkou motiváciou do ďalšieho priebehu paralympiády a radosť z vydareného úvodu neskrýval ani vedúci výpravy Tomáš Varga:
"Môžeme to hodnotiť len v superlatívoch. Prvá disciplína je vždy náročná, je tam cítiť nervozitu. Ony to však zvládli na výbornú. Myslím si, že celej výprave pomôže, že sme hry úspešne odštartovali."
Nie je to fér, dá sa podvádzať
Bronz z paralympiády má pre Rexovú veľkú cenu. Pred hrami sa totiž vyjadrila, že pokiaľ by pomýšľala na zlatú medailu, klamala by samú seba.
Aj v rozhovore po pretekoch hovorila o náročnej ceste, ktorá sa odohráva nielen na trati. Jej súťaže na medzinárodnej úrovni otvárajú otázku o férovosti v súvislosti s jednotlivými zrakovými hendikepmi.
"Už vyše roka bojujem s klasifikáciou, ktorá ma znevýhodňuje. Bola som preradená medzi lepšie vidiace športovkyne. V mojom prípade sa rozhodlo, že stav je stabilný, no mne sa zrak každého pol roka zhoršuje.
Klasifikácia nie je férová, dá sa tam podvádzať a vyšetrenia sú neobjektívne. Nerozumiem, ako sa potom niekto môže z takého výsledku tešiť," povedala Rexová v decembri pre Olympijský videocast.
Tiež spomenula, že zmena v jej klasifikácii ju šokovala. Najviac ju zarazilo, že vyšetrujúci lekár sa jej pýtal na diagnózu a nevedel o nej, pričom tvrdil, že čítal Rexovej lekárske správy.
Slovenka situáciu rieši s Medzinárodnou lyžiarskou federáciou. Jej klasifikácia má platiť štyri roky, čo je nepredstaviteľné vzhľadom na jej zhoršujúci sa zrak.
Má podcast, chce byť novinárka
Alexandra Rexová sa narodila s genetickým ochorením, ktoré poškodzuje sietnicu, najmä jej centrálnu časť a spôsobuje stratu zrakovej ostrosti.
Stargardtova choroba je vzácnym typom ochorenia - trpí ním aj päťnásobný paralympijský šampión Jakub Krako. Príznakom je rozmazané videnie a problém prispôsobiť sa miestam s nedostatočným osvetlením.
VIDEO: Alexandra Rexová v zjazde na ZPH 2026 /zdroj: SPV/
"Keď nám lekári oznámili diagnózu, niesli sme to ťažko," priznala pre Sportnet po ZOH v Pekingu 2022 mama slovenskej paralyžiarky Lenka Rexová.
Ani dnes neexistuje liek, ktorý túto chorobu úplne vylieči. Nevedie však k úplnej slepote a liečbou sa dokáže spomaliť poškodzovanie zraku.
Napriek svojmu hendikepu je Rexová cieľavedomá mladá žena, ktorá mala v škole samé jednotky a po kariére si chce splniť sen o vysokej škole v Brne.
Rada by sa stala novinárkou, baví ju športová investigatíva. Na YouTube má svoj podcast Na slovíčko s Alexandrou, v ktorom boli jej hosťami aj Magda Vášáryová či naposledy Juraj Rizman.
"Baví ma rozprávať sa s ľuďmi. Rada počúvam ich príbehy a zároveň sa aj ja tým učím," povedala Rexová, ktorej snom je urobiť rozhovor s bývalou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.
Kým však môže športovať, chce robiť ľuďom radosť svojimi výsledkami. V Cortine sa predstaví až v piatich disciplínach, pričom medailovú zbierku zo ZPH bude môcť vylepšiť už v pondelkovom super-G.