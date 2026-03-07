ONLINE: Veľká cena Austrálie dnes, formula 1 LIVE (F1 2026)

Formula 1 štartuje úvodnými pretekmi, na okruhu v Albert Parku v Melbourne sa ide Veľká cena Austrálie.
Najlepšiu pozíciu si vyjazdil Brit George Russell na Mercedese, v prvom rade ho doplní tímový kolega Kimi Antonelli. Max Verstappen vyštartuje z posledného miesta.
ONLINE PRENOS: Veľká cena Austrálie (formula 1, F1, Albert Park, výsledky, nedeľa, naživo)
Formula 1 2026
08.03.2026 o 05:00
Veľká cena Austrálie
Postavenie na štarte
1. rad: George Russell (GBR), Andrea Kimi Antonelli (ITA)
2. rad: Isack Hadjar (FRA), Charles Leclerc (MON)
3. rad: Oscar Piastri (AUS), Lando Norris (GBR)
4. rad: Lewis Hamilton (GBR), Liam Lawson (NZL)
5. rad: Arvid Lindblad (GBR), Gabriel Bortoleto (BRA)
6. rad: Nico Hülkenberg (GER), Oliver Bearman (GBR)
7. rad: Esteban Ocon (FRA), Pierre Gasly (FRA)
8. rad: Franco Colapinto (ARG), Alexander Albon (THA)
9. rad: Fernando Alonso (ESP), Sergio Pérez (MEX)
10. rad: Valtteri Bottas (FIN), Max Verstappen (NED)
11. rad: Carlos Sainz (ESP), Lance Stroll (CAN)
Výsledky kvalifikácie
1. George Russell (GBR) 1:18,518
2. Andrea Kimi Antonelli (ITA) +0,293
3. Isack Hadjar (FRA) +0,785
4. Charles Leclerc (MON) +0,809
5. Oscar Piastri (AUS) +0,862
6. Lando Norris (GBR) +0,957
7. Lewis Hamilton (GBR) +0,960
8. Liam Lawson (NZL) +1,476
9. Arvid Lindblad (GBR) +2,729
10. Gabriel Bortoleto (BRA)
11. Nico Hülkenberg (GER)
12. Oliver Bearman (GBR)
13. Esteban Ocon (FRA)
14. Pierre Gasly (FRA)
15. Alexander Albon (THA)
16. Franco Colapinto (ARG)
17. Fernando Alonso (ESP)
18. Sergio Pérez (MEX)
19. Valtteri Bottas (FIN)
20. Max Verstappen (NED)
21. Carlos Sainz (ESP)
22. Lance Stroll (CAN)
Vítam všetkých fanúšikov formuly 1 pri textovom prenose z Veľkej ceny Austrálie 2026.
Na programe sú úvodné preteky sezóny a novej éry technických pravidiel F1. Kvalifikáciu najlepšie zvládli Mercedesy, ktoré obsadili s obrovským náskokom prvý rad a patria medzi najväčších favoritov aj v pretekoch. Tretí odštartuje pri svojej premiére za Red Bull Isack Hadjar.
Na programe sú úvodné preteky sezóny a novej éry technických pravidiel F1. Kvalifikáciu najlepšie zvládli Mercedesy, ktoré obsadili s obrovským náskokom prvý rad a patria medzi najväčších favoritov aj v pretekoch. Tretí odštartuje pri svojej premiére za Red Bull Isack Hadjar.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 05:00.