    ONLINE: Veľká cena Austrálie dnes, formula 1 LIVE (F1 2026)

    George Russell.
    George Russell. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|7. mar 2026 o 20:00
    Sledujte s nami online prenos z pretekov Veľkej ceny Austrálie, ktorou štartuje nová sezóna formuly 1.

    Formula 1 štartuje úvodnými pretekmi, na okruhu v Albert Parku v Melbourne sa ide Veľká cena Austrálie.

    Najlepšiu pozíciu si vyjazdil Brit George Russell na Mercedese, v prvom rade ho doplní tímový kolega Kimi Antonelli. Max Verstappen vyštartuje z posledného miesta.

    Kde sledovať formulu 1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Formulu 1 sledujte s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Veľká cena Austrálie (formula 1, F1, Albert Park, výsledky, nedeľa, naživo)

    Formula 1  2026
    08.03.2026 o 05:00
    Veľká cena Austrálie
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Postavenie na štarte

    1. rad: George Russell (GBR), Andrea Kimi Antonelli (ITA)
    2. rad: Isack Hadjar (FRA), Charles Leclerc (MON)
    3. rad: Oscar Piastri (AUS), Lando Norris (GBR)
    4. rad: Lewis Hamilton (GBR), Liam Lawson (NZL)
    5. rad: Arvid Lindblad (GBR), Gabriel Bortoleto (BRA)
    6. rad: Nico Hülkenberg (GER), Oliver Bearman (GBR)
    7. rad: Esteban Ocon (FRA), Pierre Gasly (FRA)
    8. rad: Franco Colapinto (ARG), Alexander Albon (THA)
    9. rad: Fernando Alonso (ESP), Sergio Pérez (MEX)
    10. rad: Valtteri Bottas (FIN), Max Verstappen (NED)
    11. rad: Carlos Sainz (ESP), Lance Stroll (CAN)
    Výsledky kvalifikácie

    1. George Russell (GBR) 1:18,518
    2. Andrea Kimi Antonelli (ITA) +0,293
    3. Isack Hadjar (FRA) +0,785
    4. Charles Leclerc (MON) +0,809
    5. Oscar Piastri (AUS) +0,862
    6. Lando Norris (GBR) +0,957
    7. Lewis Hamilton (GBR) +0,960
    8. Liam Lawson (NZL) +1,476
    9. Arvid Lindblad (GBR) +2,729
    10. Gabriel Bortoleto (BRA)
    11. Nico Hülkenberg (GER)
    12. Oliver Bearman (GBR)
    13. Esteban Ocon (FRA)
    14. Pierre Gasly (FRA)
    15. Alexander Albon (THA)
    16. Franco Colapinto (ARG)
    17. Fernando Alonso (ESP)
    18. Sergio Pérez (MEX)
    19. Valtteri Bottas (FIN)
    20. Max Verstappen (NED)
    21. Carlos Sainz (ESP)
    22. Lance Stroll (CAN)
    Vítam všetkých fanúšikov formuly 1 pri textovom prenose z Veľkej ceny Austrálie 2026.
    Na programe sú úvodné preteky sezóny a novej éry technických pravidiel F1. Kvalifikáciu najlepšie zvládli Mercedesy, ktoré obsadili s obrovským náskokom prvý rad a patria medzi najväčších favoritov aj v pretekoch. Tretí odštartuje pri svojej premiére za Red Bull Isack Hadjar.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 05:00.

