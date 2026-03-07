Hokejová Kanada smúti. Zomrel jeden z najväčších lídrov Chicaga, diagnostikovali mu rakovinu

Bývalý kanaský hokejista Troy Murray, ktorý odohral 12 sezón za Chicago Blackhawks a neskôr sa stal dlhoročným analytikom televíznych prenosov tímu, zomrel v sobotu vo veku 63 rokov.
Murray, prezývaný „Muzz“, v auguste 2021 prezradil, že mu diagnostikovali rakovinu a podstupoval chemoterapiu. Nešpecifikoval typ rakoviny ani neposkytol ďalšie podrobnosti o svojom zdravotnom stave. Murray pokračoval v práci na prenosoch Blackhawks, hoci v obmedzenom rozsahu, až kým sa v tejto sezóne úplne stiahol z mediálneho prostredia.
Predseda a generálny riaditeľ Blackhawks Danny Wirtz uviedol, že organizácia je „hlboko zdrvená“ touto správou.
„Troy bol stelesnením Blackhawks ďaleko za hranicami svojej úžasnej hráčskej kariéry a jeho prítomnosť bolo cítiť v každom kúte našej organizácie počas posledných 45 rokov,“ povedal Wirtz.
„Počas jeho dlhého a náročného boja s rakovinou sa často hovorilo, že Troy sa nevzdáva," dodal Wirtz. „Aj keď naša kancelária už bez neho nebude rovnaká, zostane tu jeho duch Budeš nám chýbať, Troy.“
Murray sa preslávil ako jeden z najrešpektovanejších lídrov Blackhawks počas svojej 15-ročnej kariéry v NHL, ktorá sa skončila ziskom Stanley Cupu v jeho jedinej sezóne v tíme Colorado Avalanche v roku 1996.
V roku 1998 začal Murray svoju kariéru v športovom vysielaní. Neskôr sa stal aj prezidentom asociácie bývalých hráčov Blackhawks.
Dátum jeho pohrebu zatiaľ neoznámili. Informoval kanadský portál TSN.