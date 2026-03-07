Má len 15 rokov, no prepisuje štatistiky. Mladý Slovák prekonal vo Fínsku Slafkovského

Má len 15 rokov, ale v tíme do 18 rokov prepisuje štatistiky. Slovenský hokejový útočník Max Melicherík prekonal v sobotu zápis Juraja Slafkovského z fínskeho dorastu.
Útočník Montrealu ešte v sezóne 2019/20 nastupoval za tím TPS Turku do 18 rokov. V ročníku odohral 39 zápasov, v ktorých nazbieral 52 bodov (22+30).
Melicherík v aktuálnej sezóne pôsobí v tíme Tappara Tampere do 18 rokov v súťaži U18 SM-sarja, čo je najvyššia liga vo Fínsku v tejto kategórii.
Len 15-ročný útočník odohral v ročníku zatiaľ 41 zápasov, v ktorých zaznamenal 27 gólov a 26 asistencií (53 bodov).
V ligovej tabuľke produktivity patrí medzi desať najlepších.
Do konca aktuálnej sezóny odohrá Tappara ešte tri zápasy, a to znamená, že Melicherík môže svoju produktivitu ešte zlepšiť.
Hokejovým fanúšikom meno Melicherík nie je neznáme. Miloš Melicherík odohral v slovenskej najvyššej súťaži vyše 300 zápasov a s Duklou Trenčín dvakrát oslavoval titul majstra Slovenska.
V sezóne 2003/04 zamieril do Veľkej Británie. Za klub Guildford Flames odohral 12 sezón a v súčasnosti tam pôsobí ako tréner.
Mladý Max sa tak narodil v Anglicku, no podobne ako jeho otec, aj on hokejovo vyrástol v Trenčíne.
Už 12-ročný dominoval v slovenských mládežníckych súťažiach, keď v lige do 16 rokov nazbieral 111 bodov v 29 zápasoch.
O rok neskôr sa presadil aj medzi staršími, v dorasteneckej extralige bodoval proti hráčom o štyri či päť rokov starším.
V januári 2025 sa rozhodol pre veľký krok a prestúpil do fínskej Tappary Tampere, kde okamžite zaujal produktivitou aj sebavedomou hrou.
Sezónu 2025/26 odštartoval v tíme do 18 rokov, ktorý sa vlani stal národným šampiónom.
Melicherík je suverénne najmladší hráč, so slovenským obrancom Tomášom Kohútom sú v doraste jediní legionári.
V aktuálnej sezóne prvýkrát nastúpil už aj za slovenskú reprezentáciu. Za výber do 16 rokov odohral tri zápasy, v ktorých nazbieral 11 bodov, za výber do 17 rokov 4 zápasy s bilanciou 1+2.
Až desať stretnutí (1+1) absolvoval s reprezentáciou do 18 rokov, ktorú na prelome apríla a mája čakajú majstrovstvá sveta v domácom prostredí, v Trenčíne a Bratislave.