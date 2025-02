Reorganizácia tretích líg? Vôbec to neriešime, ideme sa zachrániť, vraví Kostelník

Do štartu jarnej časti MONACObet ligy zostáva niekoľko dní. Tréneri druhej najvyššej súťaže očakávajú vyrovnané zápasy, v ktorých každý môže prekvapiť.

V rámci možností dobre. Po jesennej časti nám odišlo osem hráčov, ktorých musíme nahradiť. Postupne doplňujeme mužstvo a robíme, čo sa dá. Zostávajú nám posledné dni, no verím, že sa nám ešte podarí posilniť tak, aby som bol spokojný.

Od začiatku svoje kvality potvrdil Adam Brenkus, ktorý bude veľkou posilou. Je to rozdielový hráč, ktorého sme potrebovali. Adam výborne zapadol do mužstva, rozumie si s chlapcami, čo je nesmierne dôležité.

Všetko to sú individuálne lepší hráči, ako tí, čo tu boli. Verím preto, že zvýšia v tíme kvalitu. Potrebujeme hlavne, aby sme zvýšili efektivitu a konečne premieňali šance.

Do Starej Ľubovne prichádzajú mená ako Adam Brenkus či Poliak Franciszek Ksawery Wróblewski. Zaujímavý hráčom je tiež Carlos Alberto Palacios Romaňa, ktorý ešte nedávno hral piatu ligu. Ako sa javia nové tváre?

Carlos Alberto Palacios Romaňa hral ešte nedávno piatu ligu za Modru, do Starej Ľubovne prichádza z treťoligovej Šale. Na jeseň strelil v Slovenskom pohári gól Dunajskej Strede a bol súčasťou nečakanej drámy, v ktorej DAC vyhral len tesne 2:1.

To, čo stačilo na jeseň nám na jar nemusí stačiť, preto sa musíme pripraviť čo najlepšie.

Klub opustili Dominik Orság a Artur Marek Plaskowski, ktorý odišiel do poľského klubu Lech Poznaň.

Poviem to tak, dva zápasy zaberieme naplno a razom sme v polovici tabuľky.

Postavenie tabuľky bude dôležité po poslednom kole, nie teraz. Hoci máme s Humenným najmenej bodov, nerobil by som z toho žiadnu drámu. Medzi tímami sú minimálne rozdiely, štyri body nás delia od siedmeho miesta.

V príprave každý skúša, čo sa môže premietnuť aj do výsledku.

Hrali sme spolu, ale to je len príprava, neprikladal by som tomu súboju veľkú váhu. Až liga ukáže, ako na tom v skutočnosti sme.

Cieľ je jednoznačný, vyhrať každý zápas. Na jeseň sme boli v každom stretnutí, keď nie herne lepší, tak vyrovnaný súper. Nedokázali sme to však premietnuť do výsledku, čo musíme teraz zmeniť.

Všetko sa rieši k spokojnosti všetkých strán. Čo môžem povedať je, že ku dnešnému dňu má klub všetko vyrovnané, takže do prvého jarného kola ideme s čistým štítom.

Jarná časť bude určite zaujímavá. Uvidíme, ako sa komu podarí posilniť, no vôbec nebudem prekvapený, keď nižšie postavený tím porazí ten z druhej strany tabuľky.

Vnímate, že sa pripravuje reorganizácia tretích líg? Alebo ste presvedčený, že tretie ligy sa vás nebudú týkať?

Toto vôbec neriešime, my sa ideme zachrániť.

V prvom kole privítate Pohronie. Už ste si analyzovali tohto súpera?

To je to, o čom som hovoril. Že vyhráme a dostaneme sa o bod pred nich. A začne to byť zaujímavé.

Jar pre nás bude nová výzva. Zaujímavý bude prechod z umelej trávy na náročný prírodný terén. Bude zaujímavé sledovať, kto sa s tým najlepšie vysporiada.

My spravíme všetko preto, aby sme na jar boli pripravení. A pre klub a mesto zachránili druhú ligu.

Tabuľka II. ligy