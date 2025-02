Nedávno hral piatu ligu. Strelil gól DAC a smeruje medzi profesionálov

STARÁ ĽUBOVŇA. V roku 2023 prišiel na Slovensko z Kolumbie, aby odštartoval svoju profesionálnu futbalovú kariéru.

Najskôr Carlos Alberto Palacios Romana hrával za piatoligovú Modru, kde okamžite vyčnieval. So Slovanom vybojoval postup do štvrtej ligy a prestúpil do treťoligovej Šale.

V pohárovom zápase proti Dunajskej Strede strelil 24-ročný hráč exkluzívny gól, ktorým zaujal trénerov z najvyššich súťaží.

VIDEO: Zostrih zo zápasu Šaľa - Dunajská Streda