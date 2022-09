Vlani trhal rekordy, teraz žiari opäť. Dolný zažil najkrajší moment v živote

Cítim sa dobre a teším sa na každý tréning i zápas. Som typ, ktorý chce neustále vyhrávať a robím pre to všetko. Niekedy sa darí viac, inokedy menej. O to viac ma teší, že mi to teraz ide. Užívam si to.

V úvodných siedmich kolách ste sa presadili len trikrát. Potrebovali ste sa, vy aj mužstvo, adaptovať na inú súťaž v porovnaní s treťou ligou?

Ani v úvode sezóny to výkonnostne nebolo zlé, ale výsledkovo nám to nevyšlo. Mužstvo potrebovalo čas na to, aby sa zohralo. Museli sme sa navzájom spoznať, pretože v lete došlo v kádri k značnej obmene. Každým týždňom sa to zlepšuje. Verím, že to tak bude pokračovať ďalej.