Kanonier Prešova má úchvatné čísla. Strieľa v priemere tri góly za dva zápasy

V priemere skóruje každých 57 minút. A to hovoríme o fáze, kedy sa sezóna preklopila už do svojej záverečnej tretiny.

Jar? Šesť zápasov, dvanásť gólov

„Teší ma každý jeden gól a najmä to, že znamenajú víťazstvá. To je najdôležitejšie. Hráme preto, aby sme vyhrávali,“ hovorí Jozef Dolný, ktorý zaznamenal viac gólov než sedem celých tímov v rovnakej súťaži. Niet divu, že súperi mu venujú zvýšenú pozornosť.

Pred touto sezónou sa Jozef Dolný vrátil do Prešova, kde futbalovo rástol už v mladom veku. Z Tatrana sa dostal do mládežníckej reprezentácie Slovenska a v jeho drese si pripísal prvé ligové štarty.

Od roku 2018 hrával v druhej lige, so Skalicou i Banskou Bystricou bojoval o postup do najvyššej súťaže.

„V lete sme prišli do ničoho. Klub bol vo veľmi zlom stave. Súčasné vedenie a ľudia okolo futbalu robia všetko pre to, aby sa to neustále zlepšovalo. Patrí im veľká vďaka za to, že do toho išli,“ ocenil topkanonier tímu.

V zime nastalo výrazné posilnenie kádra, pribudli doň hráči so skúsenosťami z vyšších súťaží (Knurovský, Milunovič, Pyda, Brazílčan Junior), vrátane odchovancov (Hatok, Petko, Ivanko-Macej).

V jarnej časti sú zatiaľ Prešovčania stopercentní. Vďaka šiestim výhram sa prepracovali na čelo tabuľky. Kým po zavŕšení prvej polovice ročníka strácali na Spišskú Novú Ves päť bodov, momentálne majú pred ňou dvojbodový náskok.

„Káder máme kvalitný, pribudli doň skúsení hráči. Netreba však zabúdať ani na tých, ktorí teraz s nami nie sú, ale pomohli nám na jeseň,“ zdôraznil Dolný.