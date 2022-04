Penalta, dorážka, gól. Neinkasovali ani raz? To som nevedel, vravel

Žrď zvonila aj po prestávke

„Zaúradovalo šťastie. Brankár asi vedel, že to tam kopem, odrazilo sa mi to však späť na nohu. Mal som premeniť už prvý pokus, ale tri body sú doma. To je najdôležitejšie,“ vravel Milunovič, niekdajší kanonier Bardejova, Skalice či Humenného.

„Škoda. Ak by sa to odrazilo niekde inde, zápas by bol ešte určite zaujímavý,“ povzdychol si kapitán Lipian Bartoš, za ktorým zvonil žrď aj v druhom polčase. Tentoraz však hrala v prospech hostí a zabránila tomu, aby si strelili vlastný gól.

Šarišské derby tak bolo dramatické až do konca. V náročných podmienkach to nebol okulahodiaci futbal, dominovali osobné súboje. Prešov zvíťazil 1:0.