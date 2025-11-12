Jarná časť sľubuje napätie v boji o postup či záchranu. Každé z mužstiev má o čo hrať

BRATISLAVA. Východoslovenský futbalový zväz (VsFZ) riadi päť šiestych, dve piate a jednu štvrtú ligu.
Samozrejme, aj v týchto súťažiach sa tvrdo bojuje o postup i o záchranu.
Do postavenia svojich mužstiev v tabuľke výrazne prehovárajú najmä strelecky disponovaní futbalisti.
Najlepším strelcom vo všetkých súťažiach v rámci VsFZ je Juraj Paľovčík (28 rokov) z TJ Internacionál Hraň. Súperových brankárov prekonal až 18-krát.
V tesnom závese za ním so 17 gólmi nasledujú Jakub Novotný (26) z FK Považská Sokoľ a Nelson Eduardo Villamil Lozano (28) z Kolumbie, pôsobiaci v Spišskom Štiavniku.
Všetci traja hrajú šiestu ligu – Paľovčík v skupine Zemplínskej, Novotný v Košicko-gemerskej a Lozano v Podtatranskej.
Jakub Novotný svoje góly hodnotí takto: „Niektoré boli krajšie, iné menej, ale ako sa hovorí, každý gól sa počíta. Samozrejme, tie góly nie sú len moja zásluha, ale zásluha celého mužstva. Môj osobný cieľ je pridať na jar ďalšie a pomôcť tak mužstvu k úspechu.“
V dvoch piatych ligách sa najlepším strelcom stal Ján Eperješi (38) z TJ Dvorníky – Včeláre, keď v 5. lige juh nastrieľal 15 gólov. Jeho tím vedie tabuľku so šesťbodovým náskokom pred druhým.
V skupine sever je lídrom strelcov Miloš Paľo (28) z TJ Jasenov, ktorý skóroval 14-krát. Jasenov prezimuje na treťom mieste a na vedúci tím stráca šesť bodov.
Kanonierom jesene v štvrtej lige je Jakub Škovran (26) z FK Čaňa, ktorý zaznamenal 14 gólov.
Čaňa patrí medzi vážnych ašpirantov na postup do tretej ligy, ktorú už riadi SFZ.
Jej góly bude tím na jar potrebovať ako soľ, keďže po jeseni je druhá so štvorbodovou stratou na vedúci Partizán Bardejov.
Jakub Škovran dodáva: „Všetky góly určite potešili. No z druhej strany ich malo byť viac, v tejto súťaži to malo byť iné číslo.“
To je však len jedna strana mince. Kým góly dávať je dôležité, rovnako podstatné je inkasovať ich čo najmenej.
Najlepšiu defenzívu na východe má štvrtoligový Partizán Bardejov. Brankára Hornošarišanov Holeša súperi prekonali len šesťkrát.
V piatej lige juh inkasovali najmenej Dvorníky – Včeláre (12 gólov), v skupine sever FK Vysoké Tatry (13 gólov). Obe mužstvá vedú svoje súťaže.
V šiestych ligách je bilancia nasledovná:
- Košicko-gemerská: FK Považská Sokoľ (2. miesto) a OFK Slovan Poproč (4. miesto) - 16 inkasovaných gólov
- Podtatranská: OŠK Spišský Štvrtok (2. miesto) – 13
- Vihorlatsko-dukelská: OFK Dlhé Klčovo (3. miesto) - 9
- Zemplínska: OŠK Vinné (1. miesto) – 9
- Šarišská: TJ Sokol Brezovička (1. miesto) – 10
Jesenná časť regionálnych futbalových súťaží ponúkla množstvo dramatických zápasov, výborných výkonov a streleckých momentov, ktoré ozdobili východoslovenské trávniky.
Jarná časť sľubuje napätie – bodové rozdiely medzi mužstvami, či už v boji o postup alebo o záchranu, nie sú neprekonateľné.
Každé zo 110 mužstiev štartujúcich pod patronátom VsFZ má ešte o čo hrať. A to je dobrá správa pre fanúšikov na východe Slovenska.