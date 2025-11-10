Produktívny útočník vedie malú obec k postupu: Chceme vyhrávať a baviť našich fanúšikov

Najnižšími súťažami v pôsobnosti VsFZ sú šieste ligy. Na východnom Slovensku ich je päť, rozdelené podľa regiónov.
V Košicko–Gemerskej oblasti to vyzerá tak, že v jarnej časti uvidíme ešte tuhý boj o postupovú priečku.
Ašpirantmi sú vedúci tím tabuľky TJ Hornád Ždaňa (27 bodov) a FK Považská Sokoľ, ktorý je na druhom mieste so stratou troch bodov na lídra.
Sokoľ je obec v Košickom kraji, v okrese Košice-okolie, v historickom regióne Abov. Žije tu niečo menej ako 1 400 obyvateľov.
O súčasnosti tamojšieho futbalového klubu, ale aj o jeho plánoch do budúcnosti, sme sa rozprávali s 26-ročným útočníkom JAKUBOM NOVOTNÝM.
Ako vyzerala a vyzerá vaša futbalová kariéra?
Začínal som ako sedemročný v Margecanoch. Keď som mal štrnásť, oslovili ma z akadémie vtedajšieho MFK Košice, kde som pôsobil od kategórie U15 až po U19. Žiaľ, klub mal v tom období problémy a zanikol, takže dorast som dokončil v FC Spartak Trnava.
Moje prvé seniorské pôsobisko bolo v Lokomotíve Košice, kde som nazbieral druholigové štarty a strelil aj niekoľko gólov.
Po zmene trénera som však nedostával toľko šancí, a preto som sa rozhodol odísť do nižšej súťaže, aby som mohol hrávať pravidelne.
Pôsobil som v Maďarsku v klube Cigánd SE, potom som sa vrátil do Lokomotívy (vtedy už piata liga). Počas obdobia covidu som opäť hral v Maďarsku, kde sme získali aj štvrtoligový titul.
Nasledoval Kechnec vo vtedajšej 4. lige Juh, kde som sa stal najlepším strelcom súťaže so 40 gólmi. Potom som pôsobil v Čani a od roku 2024 som hráčom FK Považská Sokoľ.
Skúste zhodnotiť jesennú časť z pohľadu vášho klubu a aj z osobného hľadiska.
Do sezóny sme vstupovali s jasným cieľom – vyhrávať zápasy a baviť našich fanúšikov. Bohužiaľ, niektoré duely sme nešťastne prehrali, čo nás stálo priebežné prvé miesto.
Verím však, že na jar urobíme všetko preto, aby naše výkony boli ešte lepšie. Mne osobne sa celkom darilo – či už gólovo, alebo čo sa týka asistencií.
V polovici súťaže ste najlepším strelcom. Čomu vďačíte za 17 gólov?
V prvom rade musím poďakovať spoluhráčom, ktorí ma zásobovali výbornými finálnymi prihrávkami.
Veľmi pozitívne hodnotím aj tréningový proces – počas jesene bol na vysokej úrovni, čo sa týka kvality aj účasti.
Aké sú vaše futbalové a osobné plány do budúcnosti?
V tejto sezóne by som bol veľmi rád, keby sa Sokoľu podarilo skončiť na prvom mieste a postúpiť do vyššej súťaže. Osobne som otvorený všetkým možnostiam do budúcna – vzhľadom na svoj vek, skúsenosti, odhodlanie a chuť by som si ešte rád zahral vyššiu ligu.
Už som pôsobil v druhej lige, v Kechneci som strelil 40 gólov a teraz mám vo FK v 12 zápasoch na konte 17 zásahov.
Strelecky sa mi darí od mládežníckych rokov. Rád spomínam na Majstrovstvá stredných škôl, kde sa zúčastnilo 24 krajín, či na zápas proti akadémii Arsenalu Londýn v drese výberu VsFZ U16 – v tom stretnutí som sa dokonca zapísal medzi strelcov.
Čo robí Jakub Novotný, keď nehrá futbal?
Väčšinu týždňa trávim v práci, no vo voľnom čase trénujem žiakov U15 v mojich rodných Margecanoch. Zatiaľ sa nám darí – zimujeme na prvom mieste. Okrem futbalu sa snažím venovať rodine a priateľke, ktoré sú pre mňa veľkou oporou.
Najlepším strelcom všetkých súťaží riadených VsFZ je Jakub Paľovčík ( TJ Internacionál Hraň – 6. liga Zemplínska), Ten dal 18 gólov.
Na druhom mieste so 17 presnými zásahmi je Jakub Novotný. Má však na konte o zápas menej. SFZ riadi 8 súťaží. Šiesta liga -5 x, piata 2x a štvrtá 1x.
Jakub Novotný patrí medzi najvýraznejšie ofenzívne postavy šiestej ligy Košicko–Gemerskej oblasti. Jeho gólový nos, pracovitosť a chuť napredovať dávajú FK Považská Sokoľ reálnu šancu zabojovať o postup. Ak si mužstvo udrží jesennú formu a prístup, jar môže byť pre obec Sokoľ historická.