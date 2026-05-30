Fanúšikovia vypiekli s vysokými cenami v Budapešti. Bývajú v Bratislave

Ceny za ubytovanie v Budapešti a jej okolí na posledný májový víkend vystrelili do astronomických výšok.
Príčinou je finále futbalovej Ligy majstrov, ktoré sa v maďarskej metropole odohrá v sobotu 30. mája.
Priaznivci oboch zainteresovaných klubov Paríža St. Germain a Arsenalu Londýn sa tak museli pripraviť na to, že výlet ich vyjde poriadne draho, veľkú časť z nich aj tisícky eur.
Noc v dvojlôžkovej izbe trojhviezdičkového hotela v Budapešti, ktorý sa nachádza 15 minút chôdze od dejiska finálového súboja Puskás Arény, stojí počas roka bežne 100-150 eur.
Cena zo soboty na nedeľu však poriadne „vyletela“, aktuálne sa dá v takomto type izby prenocovať za 800-1400 eur. Luxusné apartmány pod 4000 eur na noc bolo možné nájsť len ťažko, hoci inokedy sú k dispozícii za 600-800 eur.
Našli sa však aj takí fanúšikovia, ktorí s drahotou v Budapešti „vypiekli“ a bývajú v blízkych a pritom cenovo dostupnejších lokalitách.
Skupinka štyroch fanúšikov francúzskeho šampióna sa ubytovala v Bratislave a na zápas sa do Budapešti prepravila prenajatým autom.
„Leteli sme z Paríža, na Slovensko sme pricestovali vo štvrtok vo večerných hodinách. Piatok sme strávili v uliciach Bratislavy, ktorá nás veľmi očarila. S kamarátmi sme hneď po postupe cez Bayern Mníchov začali plánovať našu cestu na finále.
Keď sme na internete videli ceny za ubytovanie v Budapešti, zostali sme zaskočení, no neodradilo nás to a začali sme hľadať iné možnosti. Bratislava z toho vyšla ideálne, pretože sa nachádza blízko Budapešti.
Viem, že viacerí fanúšikovia Paríža uvažovali podobne ako my. Niektorí bývajú na južnom Slovensku alebo vo Viedni a sú aj takí, ktorí pricestovali z Francúzska na karavanoch. Ceny za ubytovanie v Budapešti sú totiž úplne mimo reality,“ povedal pre TASR Vincent, ktorý pochádza priamo z Paríža.
Vlaňajšie vyvrcholenie Ligy majstrov v Mníchove proti Interu Miláno si skalný priaznivec PSG pre pohreb svojho kamaráta musel nechať ujsť. Vtedy ani náhodou nedúfal, že ďalšia šanca podporiť svoj obľúbený tím v boji o „ušatú trofej“ sa mu naskytne už o rok.
„Máme silné mužstvo. Individuality sa podriadili kolektívu, na čom má veľkú zásluhu tréner Enrique. Liga majstrov je ťažká súťaž. Dostať sa druhý rok po sebe do finále je pre klub z Francúzska malý zázrak. Bolo by úžasné, keby sa nám opäť podarilo získať trofej,“ poznamenal Vincent.
Na tribúnach Puskás Arény bude podporovať PSG 17.200 priaznivcov, rovnaký počet očakávali organizátori z Britských ostrovov.
Zostávajúcich 27.000 vstupeniek išlo do všeobecného predaja. Oficiálne ceny lístkov sa pohybovali od 70 do 950 eur v závislosti od kategórie.
V sekundárnej sieti a cestovných kanceláriách sa však ceny kvôli vysokému dopytu začínali na približne 2900 eurách, no vôbec nebol problém nájsť v ponuke aj vstupenku strednej kategórie za 4000 eur.