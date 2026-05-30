Fanúšikovia vypiekli s vysokými cenami v Budapešti. Bývajú v Bratislave

Fanúšikovia Parížu St. Germain.
Fotogaléria (20)
Fanúšikovia Parížu St. Germain. (Autor: TASR/AP)
TASR|30. máj 2026 o 16:43
ShareTweet1

Luxusné apartmány pod 4000 eur na noc bolo možné nájsť len ťažko.

Ceny za ubytovanie v Budapešti a jej okolí na posledný májový víkend vystrelili do astronomických výšok.

Príčinou je finále futbalovej Ligy majstrov, ktoré sa v maďarskej metropole odohrá v sobotu 30. mája.

Priaznivci oboch zainteresovaných klubov Paríža St. Germain a Arsenalu Londýn sa tak museli pripraviť na to, že výlet ich vyjde poriadne draho, veľkú časť z nich aj tisícky eur.

Noc v dvojlôžkovej izbe trojhviezdičkového hotela v Budapešti, ktorý sa nachádza 15 minút chôdze od dejiska finálového súboja Puskás Arény, stojí počas roka bežne 100-150 eur.

Cena zo soboty na nedeľu však poriadne „vyletela“, aktuálne sa dá v takomto type izby prenocovať za 800-1400 eur. Luxusné apartmány pod 4000 eur na noc bolo možné nájsť len ťažko, hoci inokedy sú k dispozícii za 600-800 eur.

Fotogaléria zo zápasu Paríž St. Germain - Arsenal FC vo finále Ligy majstrov 2025/2026
Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.
Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.
Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.
Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.
20 fotografií
Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Desire Doue počas rozcvičky pred finále Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Dro Fernandez počas rozcvičky pred finále Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Myles Lewis-Skelly počas rozcvičky pred finále Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Martin Odegaard počas rozcvičky pred finále Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Ousmane Dembele počas rozcvičky pred finále Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Willian Pacho počas rozcvičky pred finále Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.

Našli sa však aj takí fanúšikovia, ktorí s drahotou v Budapešti „vypiekli“ a bývajú v blízkych a pritom cenovo dostupnejších lokalitách.

Skupinka štyroch fanúšikov francúzskeho šampióna sa ubytovala v Bratislave a na zápas sa do Budapešti prepravila prenajatým autom.

„Leteli sme z Paríža, na Slovensko sme pricestovali vo štvrtok vo večerných hodinách. Piatok sme strávili v uliciach Bratislavy, ktorá nás veľmi očarila. S kamarátmi sme hneď po postupe cez Bayern Mníchov začali plánovať našu cestu na finále.

Keď sme na internete videli ceny za ubytovanie v Budapešti, zostali sme zaskočení, no neodradilo nás to a začali sme hľadať iné možnosti. Bratislava z toho vyšla ideálne, pretože sa nachádza blízko Budapešti.

Viem, že viacerí fanúšikovia Paríža uvažovali podobne ako my. Niektorí bývajú na južnom Slovensku alebo vo Viedni a sú aj takí, ktorí pricestovali z Francúzska na karavanoch. Ceny za ubytovanie v Budapešti sú totiž úplne mimo reality,“ povedal pre TASR Vincent, ktorý pochádza priamo z Paríža.

Vlaňajšie vyvrcholenie Ligy majstrov v Mníchove proti Interu Miláno si skalný priaznivec PSG pre pohreb svojho kamaráta musel nechať ujsť. Vtedy ani náhodou nedúfal, že ďalšia šanca podporiť svoj obľúbený tím v boji o „ušatú trofej“ sa mu naskytne už o rok.

„Máme silné mužstvo. Individuality sa podriadili kolektívu, na čom má veľkú zásluhu tréner Enrique. Liga majstrov je ťažká súťaž. Dostať sa druhý rok po sebe do finále je pre klub z Francúzska malý zázrak. Bolo by úžasné, keby sa nám opäť podarilo získať trofej,“ poznamenal Vincent.

Na tribúnach Puskás Arény bude podporovať PSG 17.200 priaznivcov, rovnaký počet očakávali organizátori z Britských ostrovov.

Zostávajúcich 27.000 vstupeniek išlo do všeobecného predaja. Oficiálne ceny lístkov sa pohybovali od 70 do 950 eur v závislosti od kategórie.

V sekundárnej sieti a cestovných kanceláriách sa však ceny kvôli vysokému dopytu začínali na približne 2900 eurách, no vôbec nebol problém nájsť v ponuke aj vstupenku strednej kategórie za 4000 eur.

Pavúk Ligy majstrov

Liga majstrov

Liga majstrov

    Fanúšikovia Arsenalu.
    Fanúšikovia Arsenalu.
    VIDEO: Pozrite si góly zápasu Paríž St. Germain - Arsenal FC vo finále Ligy majstrov 2025/2026
    dnes 18:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Fanúšikovia vypiekli s vysokými cenami v Budapešti. Bývajú v Bratislave