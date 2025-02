Tréner poslal na hrot stopéra, ten hetrikom otočil na 3:2. Oboch angažoval zdolaný Inter

A to nielen pri dlhých centroch, ale aj pri dorážkach či skrumážach, pri ktorých sa dokáže dobre orientovať.“

Andrej Štellár sa do Interu vrátil po odvolaní Petra Hlinku pred dohrávkou siedmeho kola v polovici októbra v Malackách, kde jeho staronový tím zvíťazil 3:1. S parádnou bilanciou 5 – 0 – 1 stihol v závere jesene získať so skóre 11:2 z 18 možných až 15 bodov a svoj tím vytiahnuť v reorganizačnej sezóne na štvrtú priečku, ktorá však stále naisto nezaručuje účasť mužstva aj v budúcosezónnej tretej lige Západ.

Vymenil majstra Rakúska

„Moje druhé pôsobenie v Šali dnes považujem za chybný krok, pretože po zmene vedenia som sa tam už necítil komfortne a ani dobre,“ povie otvorene pre Sportnet 47-ročný Andrej Štellár, ktorý však výsledky s Duslom nemal vôbec zlé.

„Proste, odvolali mi napríklad asistena trénera bez toho, aby to prebrali najskôr so mnou, a to som nemohol akceptovať. Preto sme si podali ruku a chcel som si dať od futbalu oddych.“

Lenže práve vtedy skončil v Interi po domácej prehre so Sereďou (1:2) spomínaný bývalý reprezentačný obranca Peter Hlinka, mimochodom, ktorý sa stal - ako hráč - v drese Rapidu Viedeň majstrom Rakúska.

„Mužstvo som poznal až na pár letných posíl dokonale, výsledkovo sa nám začalo dariť, a musím povedať, že som bol až milo prekvapený, ako ma v interistickej rodine prijali naspäť,“ zdupľoval futbalový pracant, čo mal na srdci.