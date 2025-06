Druhá liga má mať znovu 16 účastníkov. O treťoligistovi na západe sa rozhodne cez víkend

Podľa geografickej príslušnosti budú do nich zaradené aj novovytvorené béčka ligových celkov a klubov so štatútom akadémie, ktoré o túto možnosť prejavili záujem .

Do druhej najvyššej súťaže sa prihlásili všetky kluby, ktoré sú na to oprávnené, po roku tak teda má mať MONACObet liga opäť 16 účastníkov.

Malacky si síce podali prihlášku do tretej ligy, no kvóta pre tímy z BFZ už je naplnená.

To, že sa prihlásil do tretej ligy mužov, ešte neznamená, že ju naozaj bude hrať, odhlásiť sa môže aj neskôr.

"Po športovej stránke by to pre nás bolo veľké plus, no po ekonomickej to až tak ružové nie je. Úprimne poviem, že máme problém, aby sme dali dokopy mládež, pretože chalani nám odchádzajú do iných akadémií," vravel Šesták v rozhovore pre Sportnet.

Ak Prešov nepostaví béčko, do tejto skupiny postupujú až štyri kluby zo IV. ligy Východ: Medzev, Kežmarok, Sabinov a Raslavice.