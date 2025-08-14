Silná dedina sa v anglickom týždni postaví trom mestám. Aj krajskému a z Niké ligy

JELKA. Kto sleduje nabitú západniarsku piatu ligu Juhovýchod netrpezlivo čakal, či nováčik FC Jelka začne napĺňať predsezónne označenie - nový čierny kôň súťaže.
O to viac, že futbalisti štvortisícovej obce z okresu Galanta hrali úvodné dve kolá na ihriskách súperov. Súťaž však ešte ani nezačala a po prvom kole Slovnaft Cupu muselo byť všetkým jasné, že Jóka bude tvrdiť muziku aj v druhej najvyššej krajskej súťaži ZsFZ.
V Slovenskom pohári totiž vyradila v domácej „bitke o DAC“ a napriek vytrvalému dažďu pred 440 divákmi silného protivníka rovno od Dunajskej Stredy Kostolné Kračany.
V hre bol teda zápas proti vysnívanej stálici Žitného ostrova DAC Dunajská Streda, ktorá nedala spávať najmä blízkemu susedovi v Kostolných Kračanoch.
Keďže ľúty boj Jelka – Kostolné Kračany skončil v riadnom hracom čase bezgólovým rezultátom, rozhodnúť musel penaltový rozstrel. Ten zvládli proti miernemu favoritovi lepšie domáci (3:2) a futbalová eufória sa rozhorela.
Nováčik dvakrát k súperovi
Zo zaznávanej šiestej ligy Juh ZsFZ, ktorú hrá aj teraz len desať mužstiev, figuruje opäť až trio víťazov z ostatných štyroch ročníkov - vrátane nováčika z Jelky - v top kvintete tímov v poradí FC Nádszeg Trstice, AC Nitra, ŠK Šurany, TJ Kostolné Kračany a FC Jelka. A to aj napriek tomu, že červeno-zelení Jelčania hrali oba úvodné zápasy vonku.
V piatoligovej premiére v Bábe remizovali 2:2, kým v Tvrdošovciach dokázali to, čo nikto iný za celú minulú sezónu.
Tvrdošovce, ako jediné vo všetkých súťažiach na celom západnom Slovensku nestratili v pätnástich zápasoch na Štadióne Juraja Szikoru jediný bod, no Jelka tam po vynikajúcom finiši zobrala všetky tri.
Obaja za víťazstvom
„V Tvrdošovciach sme nezachytili úvod a všade sme boli pomalší,“ začal 37-ročný tréner FC Jelka Imrich Kolláth.
„Všade nám chýbal krok, naopak, domáci boli konštruktívni, snažili sa kombinovať a využívať najmä svoje kraje, teda to, čo majú silné.
Vedeli sme, že na technickejšie mužstvo Tvrdošoviec bude platiť iba dôraznejší spôsob hry, preto sme hrali trochu agresívnejšie, ako zvykneme.
Najmä v prvom polčase nám však chýbal väčší pokoj na lopte, domáci hneď po strate lopty účinne dostupovali našich hráčov a tým pádom nám nedali priestor na útočnú fázu.“
Prvé dejstvo šachovej partie skončilo bez gólového korenia.
„Po prestávke sa hra obojstranne viac otvárala, ale do vedia 1:0 išli domáci po pochybení našej obrany pri rozohrávke, keď sa lopta rýchlo vrátila do pokutového územia, strela na brankára bola jemne tečovaná, ten ju neudržal a po dorážke sme dvadsať minút pred koncom prehrávali 0:1.
V závere však bolo cítili, že súper začína v medzihre kondične zaostávať, mali sme tým pádom viac priestoru a cítili šancu aspoň na vyrovnávajúci gól.“
Ten prišiel v 81. minúte po zakončení stopéra a kapitána Tomáša Huszára, ktorý sa ocitol až v malom vápne zoči-voči brankárovi Juhásovi.
„Vtedy sme už hrali vabank, po dobrej narážačke išiel center sprava práve na Tomáša Huszára, ktorý bol ale predĺžený až na zadnú žrď, odkiaľ ju Ivan Bodnar hlavou vrátil do päťky. Z troch metrom ten vyrovnávajúci gól už musel padnúť.“
Deväť minút pred koncom svietilo v Tvrdošovciach, ktoré vlani doma vyhrali všetko, na časomiere protiľahlej tribúny, mimochodom, ktorú odsadili najmä diváci z Jelky, priebežný stav 1:1.
Kouč domácich Ján Štajer sa s tým nechcel zmieriť, okamžite podával loptu spoza autovej čiary, len aby ešte išiel jeho tím za víťazným gólom. Imrich Kolláth však vyhral vlani šiestu ligu aj vďaka tomu, že dokázal svoje mužstvo podobne hnať za víťazstvom do posledných sekúnd.
V Tvrdošovciach ďakovačka Jelky
„Viera, nádej a tímová robota sú tri veci, ktoré do hráčov vštepujem neustále. Kým ešte nezaznel posledný hvizd, do útoku sme vrhli všetky sily aj v Tvrdošovciach a to rozhodlo.“
Prísť o pokračovanie stopercentnej domácej bilancie však Tvrdošovčania nechceli. „Presne tak, a práve vtedy sa nám v 90. minúte otvorili zadné dvierka.“
Koučovi nováčika vyšli v závere hneď dve striedania. Čiperný Michal Kocka bol v hre iba tri minúty, keď pri domácom útoku prišiel obranný odkop, loptu hlavičkou posunul do stredového kruhu inému žolíkovi z lavičky Matúšovi Repovi.
„Matúš Repa patrí medzi našich najrýchlejších hráčov, loptu prebral na poliacej čiare, obrancovi ušiel a svoju šancu premenil v poslednej minúte na víťazný gól,“ hovoril o 23-ročnom útočníkovi s ťahom na bránu, ktorý hral prvú dorasteneckú ligu za Senicu a Trnavu.
V Tvrdošovciach sa celú minulú sezónu nestalo, aby diváci od hostí ďakovali svojim za čo i len jeden získaný bod. Hráči Jelky nezvykli chodiť na pozápasovú ďakovačku ani v postupovej sezóne, tri plusové piatoligové body to však minulú nedeľu zmenili.
Necelá stovka ich fanúšikov tlieskala v stoji a v Tvrdošovciach bolo počuť po zápase „Jelka, Jelka“.
V premiére doviezli bod
Piatoligovú premiéru si červeno-zelení odkrútili v Bábe. „Bol to ťažký zápas, kratšie i užšie ihrisko, veľa osobných súbojov, kontaktov, úplne iný štýl hry zo strany domácich.
V šiestej lige sme sa stretávali so súpermi, ktorí mali aspoň snahu o kombinačnejší futbal, v Bábe to však išlo všetko cez nakopávané lopty za obranu, bez akejkoľvek medzihry.
Proste, nebolo to ponímanie futbalu, ako si ho ja predstavujem. Potrebovali sme sa na ten štýl hry čo najrýchlejšie adaptovať, no trvalo nám to skoro celý prvý polčas.“
Ten skončil výsledkom 1:1, keď sa o vyrovnanie hostí postaral Antonio Burian, ktorý sa pred šiestimi rokmi vrátil domov do Jelky z bratislavskej Rače. Od 60. minúty však hostia opäť prehrávali o gól (1:2).
„V druhom polčase sme však už mali viac z hry, lepšie sme kontrolovali loptu, vytvárali si šance." V 69. minúte Tomáš Huszár vyrovnal. Aj podľa hrajúceho trénera domácich Mateja Porubského, autora úvodného gólu zápasu, mali hostia v samom závere čistú šancu streliť víťazný gól.
„Boli tam snáď aj dve príležitosti Dominika Kilacska či nájazd zo strany v polovičnej šanci Dávida Repu, osobne si však myslím, že remíza bola vcelku spravodlivá, pretože prehra by bola pre oduševnene hrajúci Báb príliš krutá,“ povedal pre Sportnet vyštudovaný tréner.
Uspeli aj v Slovnaft Cupe
V stretnutí prvého kola Slovenského pohára FC Jelka – TJ Kostolné Kračany išlo o veľa. O zápas pred vlastným publikom proti hviezdnemu tímu Žitného ostrova FK DAC 1904 Dunajská Streda.
Napriek upršanému počasiu prišlo 440 divákov, ktorí videli ohromné nasadenie rivalov na šmykľavom teréne a aj penaltovú drámu na záver.
Po bezgólovom výsledku v riadnom hracom čase museli rozhodnúť o postupe strely zo značky pokutového kopu, ktoré vyhrala domáca Jelka v pomere 3:2.
„Naši hráči nechali na ihrisku srdce a vynikajúcim kolektívnym výkonom nakoniec kvalitného súpera zdolali. Vyzdvihnúť musím výkon brankára Martina Haragu, ktorý bol pri penaltách vynikajúci.“
Odchovanec Interu Bratislava a stálica Jelčanov Martin Harag bol úspešný nielen v penaltovom rozstrele, ale aj v kľúčovom okamihu zápasu „hore-dole“, keď v 71. minúte chytil pokutový kop lídrovi Kračian Petrovi Hamarovi, ktorý zvykol jedenástky premieňať ako na bežiacom páse.
„Zápasu pomohla aj výborná a búrlivá kulisa a poviem len svoj názor. Kostolné Kračany asi trošku doplatili, pretože sa už videli v druhom kole proti Dunajskej Strede.“
Nervydrásajúci rozstrel mal pre domácich špeciálne vyvrcholenie, keď najskôr kapitán Tomáš Huszár prestrelil bránu, aby potom jeho brat Dávid Huszár premenil rozhodujúci pokus na konečných 3:2.
„Samozrejme, že hráči na Dávida okamžite naskákali,“ smial sa rodák zo Senca.
Už štyri plusové body
Štyri plusové body po prvých dvoch kolách piatej ligy musia vlievať hráčom ešte väčšiu chuť do tréningu.
„Partia hráčov, ktorá postup vybojovala, chce dosahovať stále lepšie výsledky, futbal si teraz užívame a klubu i obci chceme robiť na juhozápade Slovenska čo možno najlepšie meno.“
Označenie čierny kôň súťaže zatiaľ teda vychádza. „Na väčšie hodnotenie je ešte priskoro, veď sú odohrané iba dve kolá dlhodobej súťaže.
Isteže, kvalita v našom mužstve je, zatiaľ nám však stále chýba o čosi pružnejšie adaptovanie sa na rýchlejší a dynamickejší futbal,“ hovorí tréner.
Po dvoch ostrých skúškach vonku čaká teraz nováčika pekelný anglický týždeň, v ktorom narazí v priebehu siedmich dní na tri mestské kluby.
V ligovej súťaži na dva tímy z top 3, keď túto nedeľu prídu prebudené a šesťbodové Šurany a nasledujúcu sobotu ide Jelka do krajského mesta Nitra, kde bude rovno pod Zoborom čeliť najväčšiemu ašpirantovi na postup do štvrtej ligy, tímu AC Nitra.
No a medzitým, v stredu 20. augusta príde na zápas druhého kola Slovnaft Cupu do futbalovej obce na veľký dedinský štadión exkluzívny hosť, nikéligová Dunajská Streda.
„My berieme každý jeden zápas s maximálnou pokorou, aj do Nitry však pôjdeme s úmyslom ukázať našu hru a aj spomínanú vieru vo vlastné sily. Vieme, akých hráčov i ambície má AC Nitra, ale my nastúpime s cieľom, čo najlepšie reprezentovať obec Jelka a urobiť čo najlepší výsledok.“
Už najbližšiu stredu nastúpi Jelka v pohári doma proti Dunajskej Strede, na čo sa teší najviac tréner, zisťujeme.
„Na konfrontáciu s trénerom Braňom Fodrekom. Chcem si odskúšať, ako dokážem pripraviť naše mužstvo po taktickej stránke na zápas proti prvoligovému súperovi. Aj pre mňa to bude jedna veľká skúška proti neporovnateľne kvalitnejšiemu súperovi.
Nemôžem povedať, že pôjdeme na víťazstvo, no o prekvapenie sa pokúšať budeme, pretože lopta je guľatá. Určite nechcem hrať na dva odparkované obranné bloky a čakať, čo sa udeje.
Chcem, aby ľudia videli, že v Jelke ideme správnou futbalovou cestou, a že aj proti profesionálom sa dá hrať solídny futbal.
Podľa informácií z klubu by mohlo prísť cez tisíc divákov. Naše vedenie, v ktorom sú ľudia na správnych miestach, robí už isté organizačné opatrenia, avšak tieto veci sa snaží od mužstva odfiltrovávať. Ja a hráči si robíme svoju robotu tak, aby sme sa čo najlepšie pripravili na ťažký nasledujúci týždeň.“
Posila by sa ešte zišla
Na tak nahustený a extrémne náročný program by kouč nováčika uvítal snáď ešte jednu posilu.
„Nie je vylúčené, že sa nejaká posila u nás ešte objaví, sme však odhodlaní pracovať s tým, čo v kádri máme, pretože finančné možnosti nášho klubu sú obmedzené.“
V lete získal FC pre piatu najvyššiu súťaž zaujímavé mená.
„Dvadsaťjedenročného stredného záložníka Bohdana Bodnara, ktorý prišiel zo štvrtej ligy BFZ z Novej Dedinky. Je to kvalitný obojnohý hráč s dobrým futbalovým myslením, ktorý vloží nohu aj do mlynčeka. Poznal som už ako 17-ročného, keď prišiel s rodinou z Ukrajiny.
Nebolo ľahké ho do Jelky získať, pretože bratislavská štvrtá liga má tiež svoju kvalitu i čaro,“ hovoril pozitívne o letnej posile, ktorej bratranec Ivan Bodnar bol vlani vo farbách Jelky najlepším strelcom majstra šiestej ligy Juh.
„Posilou je aj šikovný 19-ročný útočník Adrián Bargár z druholigového dorastu Šamorína, no a na post brankárskej dvojky prišiel 19-ročný Filip Kaprina z FA Matúšova zem,“ sumarizoval lodivod, ktorý vedie mužským tím iba druhú sezónu.