Hráči a tréneri Hamšík Academy stále čakajú na peniaze. Legenda sa vzdala funkcie v klube

Vyplýva to z rôznych správ, ktoré kolujú na sociálnych sieťach ako aj z komunikácie našej redakcie s dnes už bývalými zamestnancami klubu, ktorí si neželajú, aby ich mená boli zverejnené.

Bolo by prinajmenšom vhodné, aby sa niekto vyjadril ako sa k peniazom majú všetci dostať,“ uviedla dotknutá osoba, ktorá chce zostať v anonymite, ale v redakcii jej totožnosť poznáme.

„Výplaty za máj a jún neboli nikomu vyplatené, ani trénerom. Nikto s nami nekomunikuje, takže nevieme, na čom sme. Myslím si, že je to veľmi nefér, keďže niektorí tréneri a hráči to mali ako jediný príjem.

Hamšík ubezpečoval, že do konca mája budú tieto pohľadávky uhradené. Prvé úhrady prebehli krátko po jeho vyhlásení, no stále sa ozývajú hráči či tréneri, ktorí údajne stále nemajú zaplatené všetky peniaze.

"Vzhľadom na skutočnosti, ktoré sa stali za uplynulé dni, žiaľ, musím skonštatovať za pána manžela, že nedisponuje viac s účtom občianskeho združenia a to znamená, že už nie je predsedom občianskeho združenia. Musíte sa obrátiť na kompetentných, ktorí túto skutočnosť vykonali," napísala Martina Hamšíková.

Marek Hamšík od 5. júla 2025 už nie je štatutárom Občianskeho združenia RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica.

„Pán Hamšík bol do 5.7. predsedom OZ, a teda jediným konateľom. Z funkcie nebol odvolaný, ale sám sa jej vzdal. Ak teda sľúbil, že do konca mája záväzky vyrovná, jedine on môže reagovať.

Kontakt na mňa je na Futbalnete uvedený, ale ja s tým neviem nič spraviť,“ uviedol.

Hrať budú v siedmej lige

Tím mužov Hamšík Academy aktuálne figuruje v siedmej lige ObFZ Banská Bystrica, žiacke družstvá sú prihlásené do I. ligy žiakov.

„Pôsobiť budeme pod názvom Jupie Banská Bystrica, vrátime sa teda k tradičnej značke Jupie Podlavice Banská Bystrica, ktorá vznikla pred 30 rokmi. Kto za nás bude hrať aktuálne riešime, rovnako aj v ostatných kategóriách,“ uzavrel Lihan.

V predchádzajúcej sezóne Hamšíkova akadémia nastupovala na zápasy v Rudlovej, kde bývalý slovenský reprezentant vybudoval za vlastné milióny úctyhodný areál, ktorý má umelú trávu s umelým osvetlením, ihrisko s prírodnou trávou či ihrisko prekryté nafukovacím stanom.