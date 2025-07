Hráči FC Nitra húfne prestupujú. Jedná sa len o administratívne konanie, ubezpečuje šéf

Dnes ráno začali všetci hráči FC Nitra húfne prestupovať do AFC. Jedná sa však len o administratívny krok a vedenie klubu ubezpečuje, že na chod klubu to nebude mať vplyv.

„Záväzky sme vyrovnali, no obávali sme sa, aby nás nedobehli veci z minulosti, o ktorých nevieme. Aj preto sme založili AFC, čo nám SFZ schválil túto sobotu a dnes sme začali s prestupmi všetkých hráčov,“ dodal.

Hrubá čiara za minulosťou

Vedenie chce vznikom AFC urobiť hrubú čiaru za minulosťou a oddeliť sa tak od netransparentných rokov 2021 – 2023, čím zachráni bohatú históriu klubu. A začne ho rozvíjať na novom, zdravom základe.

„Ubezpečujeme, že sa jedná len o administratívne konanie, ktoré sa chodu klubu nijak nedotkne,“ vysvetlil Bratko.

FC Nitra vedie skúsený tréner Igor Slezák, ktorý je známy svojimi postupmi s OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom. Práve on vybudoval zdravé jadro hráčov, ktorí to v aktuálnej sezóne dotiahli s malou obcou až do druhej ligy.