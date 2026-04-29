V príprave ich Slováci zničili 7:0. Dáni vyhrali po 22 rokoch, ale v ofenzíve nehryzú

7:0, 4:1, 7:2, 10:4 a 3:1.
To sú výsledky posledných piatich vzájomných zápasov Slovenska a Dánska v kategórii U18.
- Program a výsledky na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
- Program Slovenska na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
Mladí Slováci s týmto súperom nemajú veľký problém. Vyhrali dvanásť zápasov v rade a posledná prehra prišla v prípravnom stretnutí v roku 2015.
V stredu 29. apríla, sa tieto mužstvá stretnú zatiaľ v najdôležitejšom vzájomnom zápase v histórii. Sily si zmerajú vo štvrťfinále MS U18 v Trenčíne.
Víťaz sa pozrie do bojov o medaily.
Slovensko sa s Dánskom stretlo v závere prípravy na šampionát a tímy tam hrali v zásade v rovnakom zložení ako na MS. Domáci hokejisti zvíťazili jasne 7:0. Teraz to budú chcieť zopakovať.
„Určite ich nesmieme podceniť. Aj keď boli štvrtí v skupine, aj keď sme s nimi vyhrali v príprave, musíme sa na to pripraviť. Play-off je o jednom zápase, vyhrať môže hocikto. Kto prehrá, ide domov,“ avizoval pred vzájomnou konfrontáciou slovenský útočník Lucian Bernát.
Dáni hrajú medzi elitou po 10 rokoch
Dáni hrajú v elitnej kategórii MS U18 prvýkrát po desiatich rokoch. Po zostupe v roku 2016 dokázali až vlani zvíťaziť v nižšej divízii a prebojovať sa naspäť.
Podarilo sa im to vďaka piatim výhram v piatich zápasoch.
Pohľad experta Samuela Tirpáka (skaut The Pro Hockey Group):
Dánsko je tím, ktorý na nižších úrovniach dokáže hrať rýchly a technický hokej. Radi hrajú s pukom a vymýšľajú ofenzívne akcie. Na tejto úrovni s ich kvalitou je to proti silnejším súperom takmer nemožné. Krajiny takéhoto typu sa musia spoliehať na dobré detaily a dôkladné plnenie systému od hráčov. Rýchlosť im ostala a systém majú tiež, ale proti súperom s vyššou kvalitou individuálnych hráčov majú problémy.
Na Slovensku už svoj cieľ splnili. Zachránili sa a medzi elitou si dvakrát za sebou zahrajú prvýkrát od rokov 2004 a 2005.
Podarilo sa im to vďaka výhre v prvom a kľúčovom zápase B-skupiny proti Nemecku, ktorý zvládli 4:1. Potom prehrali s USA 0:2, s Českom 1:9 a so Švédskom 1:10, ale Nemci ich už v tabuľke nedokázali predbehnúť.
„Bol to skvelý zápas. Dali sme všetko dokopy, tvrdo sme pracovali a ukázali sme, že chceme hrať medzi elitou,“ hovoril po výhre nad Nemeckom brankár Anton Wilde. „Predviedli sme výborný tímový výkon.“
Výhra proti Nemecku bola prvým víťazstvom Dánska v elitnej kategórii MS U18 od roku 2004.
Najvyťaženejší brankár
Dáni základnú skupinu zakončili s troma bodmi a skóre 6:22.
Len traja hokejisti mužstva zaznamenali viac ako jeden bod. Lucas Christensen a Andreas Mogensen majú na konte po dva góly, Thoke Heinsen dve asistencie.
Pozitívne zaujal najmä brankár Anton Wilde, ktorý je na turnaji najlepším hráčom mužstva. Na klubovej úrovni pôsobí v dánskej najvyššej súťaži a skúsenosti doniesol aj do nižšej vekovej úrovne.
Na MS U18 čelil už 116 strelám v troch zápasoch, čo je jednoznačne najviac zo všetkých brankárov. Inkasoval z nich 11-krát.
To, že Spojeným štátom podľahli Dáni len 0:2, je najmä jeho zásluha. Pri prehre si pripísal 51 zákrokov.
Wilde sa blysol aj pri výhre nad Nemeckom, kde zastavil 31 z 32 striel a mal hlavnú zásluhu na tom, že Dáni sa zachránili.
„Je neskutočný hráč a skvelý chalan. Nemám dosť slov, aby som ho opísal,“ hovoril o brankárovi kapitán tímu Martinus Schioldan. „Podrží nás, keď ho potrebujeme. Je skvelý.“
Slabučká ofenzíva
Slováci sa po výborných výkonoch v skupine aj štvrtýkrát v rade pokúsia postúpiť do semifinále.
Nad Dánmi vyčnievajú v mnohých štatistikách.
Severania majú na celom turnaji najhoršiu presilovú hru. Využili len jednu zo 14 príležitostí. Slováci sú naopak v početnej výhode najefektívnejší, skórovali šesťkrát z dvanástich pokusov.
Slovensko má na turnaji najlepšie aj oslabenia, inkasovalo v nich raz z desiatich možností. Dáni dostali v desiatich oslabovkách tri góly.
V bráne Wilde ako tak koriguje defenzívne čísla mužstva.
Celkovo je však Dánsko málo nebezpečné smerom dopredu. V štyroch zápasoch strelilo šesť gólov (z toho štyri proti Nemecku a dva z nich do prázdnej brány) a na bránku súperov vyslalo len 45 striel. To je jednoznačne najmenej zo všetkých mužstiev na turnaji.
Proti Nemecku mali 19 striel, proti USA deväť, proti Česku desať a proti Švédsku len sedem.
Pre porovnanie, Slováci vyslali v štyroch zápasoch 129 striel. Slovensko pôjde do zápasu ako jednoznačný favorit.
„My sa pozeráme hlavne na nás. Nepozeráme sa na to, proti komu hráme,“ hovoril tréner domácich hokejistov Martin Dendis.
„Pre nás je teraz veľmi dôležité zregenerovať a začať od nuly. Začína nová súťaž, začíname znova. Hladní, ale s pokorou.“
Rodák zo Španielska aj z Kanady
Dánske mužstvo tvoria prevažne hráči z domácich súťaží.
Desiati nastupovali v druhej najvyššej dánskej lige, šiesti v dorasteneckej súťaži a dvaja v najvyššej seniorskej lige.
Piati pôsobia vo švédskych súťažiach – dvaja v juniorských, traja v dorasteneckých. Jeden hráč hrá vo fínskej lige do 18 rokov a jeden aj v kanadskej školskej súťaži dorastencov.
Zaujímavosťou sú aj miesta narodenia niektorých hokejistov. Mužstvo tvorí aj rodák z Kanady, Švédska, Fínska a Španielska.
Dáni priniesli na turnaj najľahší aj najmladší tím. Ako jediné mužstvo majú vekový priemer pod 17 rokov.
Hlavným trénerom mužstva je Flemming Green, ktorý ho vedie už štvrtý rok. Sám však hokej nikdy nehral na profesionálnej úrovni.
Trénuje už 20. rok, začínal práve pri výbere do 18 rokov, ku ktorému sa viackrát vracal.
Dáni svoj hlavný cieľ splnili, teraz môžu len prekvapiť.