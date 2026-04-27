Na lavičke vydržal takmer päť rokov. Cestovania má dosť, kľúčové zápasy si pozrie v telke

Je raritou, ak futbalový tréner zostane v jednom klube dlhšie obdobie. Podľa výskumu Medzinárodného centra pre športové štúdie (CIES) 66% všetkých trénerov na svete nevydrží na lavičke toho istého klubu ani rok.
Mikuláš Radványi viedol KFC Komárno takmer päť rokov a prvýkrát v histórii ho doviedol do prvej ligy.
Aktuálne však mužstvo bojuje o záchranu a po piatej prehre v rade kleslo na predposlednú priečku tabuľky.
Päť prehier v rade
Komárno stále nemá svoj vlastný štadión a domáce zápasy v najvyššej súťaži hrá v Zlatých Moravciach.
Minulý víkend tam podľahlo Skalici 0:2. To spečatilo osud trénera Radványiho.
„Už aj týždeň predtým, pred zápasom v Ružomberku som hovoril svojim asistentom, že ak budeme hrať odovzdane, bez záujmu, tak končím.
Ale tam sme hrali veľmi dobre, najmä v prvom polčase. V druhom polčase sa potom diali veci, ktoré nemali s futbalom nič spoločné, ale toto už nechcem rozoberať,“ okomentoval skúsený tréner prehru pod Čebraťom.
Jeho tím prehral už päť zápasov v rade: v Skalici 1:2, doma s Trenčínom 0:1, doma s Košicami 1:2, v Ružomberku 1:2 a naposledy doma so Skalicou 0:2.
„V Ružomberku som videl na hráčoch, že bojujú, idú si za tým, len sme jednoducho nepremenili šance. So Skalicou však bol herný prejav iný,“ poznamenal Radványi.
Komárno v 18. minúte kopalo pokutový kop, avšak nevydarenú panenkovskú penaltu Šimona Šmehyla brankár Junas chytil.
„Ak by sme ju premenili, asi by bol obraz hry iný. Mohli sme vyrážať do brejkov. Takto sa však vedenia ujali hostia, ktorí tiež kopali jedenástku, premenili ju a zrazu mali zápas pod kontrolou,“ skonštatoval už bývalý tréner Komárna.
Potrebujú nový impulz
Hneď po skončení zápasu oznámil asistentom, že končí. Tí mu poradili, aby sa na to ešte vyspal, ale on si uvedomoval, že séria piatich prehier ho psychicky vyčerpala a už bol rozhodnutý.
„Posledných päť týždňov bolo veľmi náročných. Som unavený, vyhorený. V pondelok som sa stretol so športovým riaditeľom Istvánom Vinczem, hovoril som mu, že mužstvo možno potrebuje nový impulz. Odvetil mi, že to vidí podobne ako ja,“ vravel pre Sportnet Radványi.
Oficiálne je do konca sezóny na dovolenke, Komárno v zostávajúcich troch kolách povedie trojica asistentov Norbert Czibor, Kornel Saláta a Ján Novota.
KFC v najbližšom kole hrá v Trenčíne, potom pocestuje do Košíc a v poslednom kole privíta Prešov.
„Nie je to jednoduchá situácia. Kvalitatívne mužstvo má na záchranu, teraz rozhodnú hlavy. Verím, že môj kolega sa za päť rokov popri mne niečo naučil,“ smial sa Radványi.
Zostávajúce zápasy bude sledovať doma v televízii. „Cestovať už naozaj nechcem, mám toho dosť,“ uviedol.
Odchod so vztýčenou hlavou
Radványi odchádza z Komárna so vztýčenou hlavou. Mužstvo prebral v lete 2021, keď patril medzi priemerné tímy druhej ligy.
V sezóne 2023/2024 s ním vyhral MONACObet ligu a po prvý raz v histórii klubu postúpil do najvyššej súťaže, hoci pre výstavbu štadióna celú sezónu hral domáce zápasy v Šali.
V minulej sezóne obsadilo Komárno ôsmu priečku a do posledného kola bolo v hre o účasť v baráži o Konferenčnú ligu.
„Myslím si, že mám za sebou fantastických päť rokov, ak si odmyslím posledných päť týždňov. Dostal som veľa správ a telefonátov od hráčov aj od fanúšikov, ktorí mi ďakovali za odvedenú prácu. Padlo mi to veľmi dobre,“ zdôraznil 57-ročný kouč.
V Komárne odkoučoval 171 súťažných zápasov, v ktorých mal priemerný bodový zisk 1,69.
Jedno z najkrajších období
Najnáročnejšie bolo, že posledné tri roky jeho mužstvo hralo prakticky stále vonku.
„Toľko sme cestovali na zápasy aj na tréningy, že už by sme asi päťkrát obišli zemeguľu. Už bolo toľko rôznych termínov, kedy bude hotový štadión, ale stále sme museli hrať inde. Vyčerpávalo to mňa aj hráčov, bolo čoraz ťažšie ich motivovať,“ poznamenal.
Radványi v minulosti pôsobil v Dunajskej Strede, Myjave, Pohroní a v Podbrezovej, v zahraničí trénoval Frýdek-Místek a Mezőkövesd.
„V Komárne som prežil jedno z najkrajších a najúspešnejších období trénerskej kariéry. Dobre sa mi pracovalo so športovým riaditeľom Istvánom Vinczem, s ktorým máme podobné názory na futbal. Vždy som išiel na tréning s radosťou, atmosféra bola veľmi dobrá,“ vravel Radványi.
Uznal však, že ho mrzí, že jeho komárňanská kapitola končí pred otvorením nového štadióna.
„Nebudem klamať, je mi to ľúto. Keď som odišiel z Dunajskej Stredy, začal sa tam stavať nový štadión. Teraz odchádzam z Komárna a čoskoro bude hotový nový štadión. Ale taký je trénerský život, dokážem s tým žiť,“ povzdychol si Mikuláš Radványi.
