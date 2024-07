Holandsko nebude chýbať v semifinále, nádeje Turecka potopil vlastný gól

EURO 2024 - štvrťfinále

Pre Holanďanov to bude prvé semifinále na ME od roku 2004 a celkovo šieste.

Priebeh zápasu Holandsko - Turecko na EURO 2024

I. polčas

Prvý polčas nepriniesol veľa gólových príležitostí, no odštartoval sľubnou šancou Depaya, ktorý sa predral k zakončeniu, ale lopt poslal nad bránku.

Turkom sa darilo eliminovať ofenzívne hrozby súpera, ktorému v prvom dejstve nedovolilo ani jednu strelu na bránku. V 35. minúte išli Turci do vedenia, keď Akaydin hlavičkou zužitkoval center Gülera - 0:1.

II. polčas:

Turecký mladík Güler mohol v 56. minúte zvýšiť náskok svojho tímu, no z priameho kopu trafil iba do pravej žrde. Holanďania sa snažili prevziať iniciatívu, no prekonať tureckú defenzívu bol pre nich dlho problém. Po hodine hry však vyvinuli tlak, ktorý vyústil do vyrovnania.

Holandský brankár Verbruggen najskôr podržal svoj tím po strele Yildiza spoza šestnástky a krátko na to obranca De Vrij hlavou zakončil center Depaya - 1:1.

Holanďania pokračovali v aktivite a po prízemnom centri Dumfriesa si obranca Müldür strelil vlastný gól v obrannom zákroku - 2:1.

V 85. minúte mohli Turci zužitkovať zmätok v obrane Holandska, nepokrytý Aktürkoğlu však váhal s dorážkou a napokon trafil iba obrancu súpera. Holandský brankár v závere podržal svoj tím pri veľkej šanci Bardakciho.