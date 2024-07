Prehra spustila vlnu výtržníctiev. Turecko bude vnímané s väčším rešpektom, hovorí tréner

BERLÍN. Tréner futbalistov Holandska Ronald Koeman hovoril po postupe do semifinále EURO 2024 (ME vo futbale) o výnimočnom momente pre celý národ.

"Oranjes" sa medzi najlepšie kvarteto Európy prebojovali prvýkrát presne po 20 rokoch.

Turkov zdolali 2:1 v jedinom zo štyroch štvrťfinálových zápasov, ktorý sa skončil už v riadnom hracom čase.

Turecko sa tretíkrát v histórii dostalo do štvrťfinále, no na ME zanechalo rozpačité dojmy.