Po vstupe Škriniarovcov hneď prišiel postup. Nebolo to med lízať, prezradil obranca

BRATISLAVA. Cesta z Veľkého Krtíša do Ladomerskej Viesky obvykle trvá približne hodinu. V nedeľu podvečer ju však futbalisti FK Filjo Ladomerská Vieska absolvovali za štyri hodiny. V autobuse hral dokola klasický hit od skupiny Queen We Are The Champions a všetci pumpári vedeli, že tento tím práve vyhral skupinu Juh v V. lige SsFZ.

Rýchly gól ich upokojil „Stáli sme na troch benzínkach. Striekalo šampanské, spievali sme. Ale boli sme slušní, aj personál sa smial,“ prezradil pre Sportnet kapitán mužstva Pavol Hanus.

Ladomerská Vieska spečatila prvenstvo v poslednom kole na horúcej pôde vo Veľkom Krtíši. O týždeň skôr v Slovenskej Ľupči líder iba remizoval, ale na záver súťaže si ďalšie zaváhanie nepripustil. Hostia vyhrali 4:2, pričom už vyhrávali 3:0. Prvý gól dal už v šiestej minúte kapitán Hanus. V závere domáci zdramatizovali stretnutie a znížili na rozdiel jedného gólu, no hosťom by na prvenstvo stačila aj remíza. Napokon po brejku ešte pridali ďalší gól. „Vedeli sme, že Veľký Krtíš má vykartovaných a zranených hráčov. Určite by to bol iný zápas, ak by boli domáci v plnej sile. Dali sme prvý gól, ten nás upokojil a vyhrali sme zaslúžene,“ vravel tréner Ladomerskej Viesky Maroš Pažout. VIDEO: Oslavy hráčov Ladomerskej Viesky po zápase vo Veľkom Krtíši

Vedenie klubu pripravilo majstrovské tričká, takže prvé oslavy prebehli hneď na ihrisku s najvernejšími fanúšikmi, ktorí sprevádzali mužstvo aj na zápasy vonku. Sadli si ľudsky i futbalovo Do klubu pred rokom vstúpila rodina Škriniarovcov. Predsedom klubu je brat slovenského reprezentanta Radoslav, podpredsedom je otec Ľubomír. V spolupráci s obecnou samosprávou sa starajú o chod klubu.

Najzvučnejšími menami v kádri sú bývalí ligisti Jaroslav Mihálik a Jozef Čertík, no základom úspechu bola výborná partia. „S takýmito hráčmi bolo jednoduché byť kapitánom. Futbalovo to bolo fajn, nikdy som nemusel robiť poriadky alebo zvýšiť hlas. Všetci chalani boli fajn,“ zdôraznil Pavol Hanus. „Chalani si sadli ľudsky aj typologicky,“ zdôraznil aj tréner Pažout. Ladomerská Vieska síce podľa štatistík nemala najlepšiu ofenzívu ani defenzívu, no predsa dominovala. Na jar prehrala iba jediný zápas. „Štatistiky trocha skresľujú. V zápasoch, ktoré nám nevyšli, sme dostali veľa gólov, štyri v Látkach a tri v Ľupči,“ poznamenal tréner.

Vydarená zimná príprava Najlepším strelcom mužstva bol Jozef Čertík s desiatimi gólmi, hoci nastupoval na poste defenzívneho záložníka. „Tak keď sa nevracal a ostal vpredu,“ neodpustil si vtipnú poznámku tréner. „V tých gólových situáciách sa ukázala jeho skúsenosť, mal vynikajúci výber miesta,“ dodal už vážne.

Po jesennej časti bola Ladomerská Vieska na štvrtom mieste. Na jar však bola jednoznačne najlepšia. „Mali sme dobrú zimnú prípravu, makali sme aj v telocvični, mali sme tam aj doplnkové športy. Tá práca sa potom odzrkadlilo aj na ihrisku,“ podčiarkol kapitán mužstva Pavol Hanus. S ôsmimi presnými zásahmi je druhý najlepší strelec mužstva. 35-ročný futbalista v klube pôsobí už desať rokov. „Pred sezónou sa obmenilo vedenie, prišli Škriniarovci. Prišli noví hráči aj nový tréner. Chalani, čo prišli skvele zapadli do kolektívu, na ihrisku aj mimo neho,“ zdôraznil.

Súperi im nič nedarovali „Ťažké zápasy sme hrali s Breznom. Podľa mňa to bol futbalovo najkvalitnejší súper. Obidva zápasy sme však vyhrali,“ doplnil kapitán mužstva. Jedno z kľúčových stretnutí sezóny bolo pre Ladomerskú Viesku domáci zápas s Jesenským, ktorý bol priamym súbojom o prvé miesto. Zverenci Maroša Pažouta v ňom zvíťazili gólom v samom závere. „Boli tam obrovské emócie, aj nejaká slza padla,“ prezradil stopér Adam Hološka. Do Ladomerskej Viesky prišiel minulé leto na podnet svojho dobrého kamaráta Jozefa Čertíka. Predtým pôsobil v Lehote pod Vtáčnikom a v Podkoniciach.

„Nikdy som nehral stredoslovenskú regionálnu súťaž. Nevedel som, čo ma čaká, ale po prvých dvoch-troch zápasoch vonku som videl, že to nebude med lízať,“ priznal. Vnímal, že sa súperi na lídra vyslovene chystali, každý sa chcel proti nemu vytiahnuť a nič mu nedarovať. „Bolo vidno, že sa na nás pripravovali, pozerali si videá. Brať body zvonka bolo pre nás veľmi náročné,“ skonštatoval 25-ročný obranca. Neľutuje, že z tretej ligy išiel do piatej, v Ladomerskej Vieske odohral plnú minutáž. „Veľmi mi to pomohlo. Mal som ťažšie futbalové obdobie a vo Vieske mi dali dôveru. Mohol som byť pilier obrany, riadil som to a to ma z toho zlého obdobia vykúpilo,“ uzavrel Hološka. Tabuľka V. ligy Juh SsFZ