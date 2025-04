Situácia u Hamšíkovcov je stále napätá. Hráči a tréneri však dostali prvé peniaze

„Akadémia má finančné problémy, ktoré budú vysporiadané do konca sezóny,“ ubezpečoval minulý týždeň Marek Hamšík, ikona slovenského futbalu a šéf Hamšík Academy s tým, že podobné problémy má polovica klubov na Slovensku.

Do dnešného dňa nám nebola vyplatená ani jedna tohtoročná výplata. V klube sa nič nemení a pani majiteľke je jedno či A-mužstvo, či najmenšie deti, sme bez stravy všetci.

Týmto ich neskorým vyjadrením sme my futbalisti kariérne doplatili, alebo ešte len doplatíme,“ napísal anonym.

My sme stále bez výplat a taktiež tréneri. Klub sa postavil k tomu tak, že tieto informácie, čo už sú von, dal vedieť týždeň po tom, ako sme si my mohli nájsť aspoň dočasné riešenie.

„Je škoda, že to na nás vrhá zlý tieň. Najmä v čase, keď sme urobili kus športovej roboty. Naša U19 stráca ako nováčik tri body na Ružomberok, áčko poskočilo zo štrnásteho na ôsme miesto,“ uviedol muž, ktorý je zodpovedný za športovú stránku.

Situáciu v akadémiách na Slovensku komplikuje fakt, že Slovenský futbalový zväz zatiaľ neposlal dotácie na chod klubov a ani odmeny mládežníckych trénerov za február.

Na kluby rozposlal list, že SFZ tiež ešte neobdržal finančné prostriedky z ministerstva cestovného ruchu a športu a akonáhle ich bude mať pripísané na bankový účet, budú odmeny zaslané.

„Problémy neboli o nič väčšie ako v iných kluboch, takže sme tomu nepripisovali vážnosť. Stále sme boli presvedčení, že sa to nejako vyrieši. Zatiaľ sa mi stalo v každom klube, že mi výplaty meškali, to je vo futbale bežné. Nebral som to tragicky,“ pre Sportnet povedal minulý týždeň tréner družstva U19 Denis Tomaškovič.