Po neúspechu v baráži o MS skončil na lavičke Talianska. Má zamieriť do Serie A

Gennaro Gattuso. (Autor: TASR/AP)
ČTK|26. máj 2026 o 12:08
Novým trénerom futbalistov Lazia by sa podľa agentúry ANSA mal stať Gennaro Gattuso. Pri tíme má nahradiť Maurizia Sarriho, ktorý je údajne na odchode do Atalanty.

Gattuso naposledy viedol taliansku reprezentáciu, kde v apríli skončil po neúspechu v baráži o majstrovstvá sveta.

S rímskym klubom by mal 48-ročný tréner podpísať dvojročnú zmluvu s príjmom 1,5 milióna eur ročne.

Sarri v uplynulej sezóne Serie A obsadil s Laziom deviate miesto a postúpil s ním do finále Talianskeho pohára. Tréner, ktorý má ešte na rok platnú zmluvu, sa však dostal do konfliktu s vedením klubu.

