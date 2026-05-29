Lobotka bude mať nového trénera. Neapol má údajne prevziať známe meno

TASR|29. máj 2026 o 09:01
V uplynulej sezóne viedol AC Miláno.

Novým trénerom slovenského futbalového reprezentanta Stanislava Lobotku v SSC Neapol sa stane Massimiliano Allegri.

Podľa portálu Football Italia sa s talianskym klubom dohodol na dvojročnej zmluve.

Päťdesiatosemročný kouč viedol do pondelka AC Miláno. Po neúspešnej sezóne vo funkcii skončil spoločne s generálnym riaditeľom Giorgiom Furlanim a ďalšími zástupcami vedenia Iglim Tarem a Geoffreym Moncadom.

Football Italia informoval, že medzi Allegrim a Neapolom došlo k ústnej dohode a obe strany sú vo fáze pripravovania dokumentov a zmluvných detailov.

Allegri na lavičke nahradí Antonia Conteho, ktorý z funkcie odstúpil v nedeľu.

